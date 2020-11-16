شكرا لقرائتكم خبر عن عوائد سندات الخزانة ترتفع وسط الأخبار الإيجابية على جبهة اللقاح والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي -

ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية بشكل طفيف الاثنين، بعدما كانت منخفضة في وقت سابق، حيث أدت المزيد من الأخبار الإيجابية على جبهة لقاح كوفيد-19 إلى خروج المستثمرين من السندات الحكومية الآمنة.

وارتفع العائد على سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 0.901%، في حين ارتفع العائد على سندات الخزانة لأجل 30 عامًا بشكل طفيف عند 1.654%.

جاء التقدم بعد أن قالت مودرنا الأمريكية إن بيانات المرحلة الأولية الثالثة التجريبية تظهر أن لقاح الفيروس التاجي فعال بنسبة تزيد عن 94% في الوقاية من فيروس كورونا.

في الأسبوع الماضي، قفز المعدل القياسي لعشر سنوات إلى أعلى مستوى منذ 20 مارس وسط ارتفاع محفز للقاحات في الأصول الخطرة.

ومع ذلك، ظل المستثمرون قلقين بشأن انتشار فيروس كورونا الجديد في الولايات المتحدة، مما دفع بعض المسؤولين الحكوميين والمحليين إلى إعادة فرض إجراءات الإغلاق.

وسجلت البلاد حتى الآن أكثر من 11 مليون حالة إصابة، منها مليون حالة إصابة جديدة بالفيروس في أقل من أسبوع.

وكرر نائب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي ريتشارد كلاريدا الاثنين التزام البنك المركزي بالحفاظ على أسعار الفائدة منخفضة حتى عندما تبدأ البطالة في الانخفاض.

وعقدت الإثنين، المزادات على سندات بـ 54 مليار دولار لأجل 13 أسبوعاً و51 مليار دولار لأجل 26 أسبوعاً. (وكالات)