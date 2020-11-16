شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف استجواب الشهود في قضية تسليم منغ وانزهو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي -



يستأنف استجواب الشهود في قضية تسليم الولايات المتحدة للمدير المالي لشركة هواوي منغ وانزهو أمام محكمة كندية حيث يحاول محامو منغ إثبات انتهاك حقوقها خلال الأحداث التي سبقت اعتقالها، في ديسمبر 2018 في مطار فانكوفر الدولي من قبل الشرطة الكندية، بناءً على مذكرة من الولايات المتحدة.

تواجه منغ اتهامات بالاحتيال المصرفي بزعم تضليل HSBC بشأن المعاملات التجارية لشركة هواوي في إيران، مما تسبب في خرق البنك للعقوبات الأمريكية.

وقالت منغ إنها بريئة وتكافح ضد الترحيل من الإقامة الجبرية في فانكوفر، حيث تمتلك منزلاً في أحد أغلى أحياء كندا.

وتبدأ 10 أيام من الشهادات التي تعد استمراراً لجلسات الاستماع التي كان من المقرر أن تنتهي في أوائل نوفمبر ولكنها استمرت لوقت إضافي، مما استلزم تحديد المزيد من جلسات الاستماع.

وسيقوم محامو كل من مينغ والحكومة الكندية باستجواب ضباط إنفاذ القانون الكنديين ومسؤولي الحدود الذين شاركوا في التحقيق الأولي واعتقال منغ.

ويكافح محامو منغ من أجل رفض تسليمها على أساس الانتهاكات المزعومة للعملية، بحجة أنها تشكل انتهاكات لحقوقها المدنية المنصوص عليها في ميثاق الحقوق والحريات الكندي.

وفي الأسبوع الأول من جلسات الاستماع، حاول المدعون العامون في الحكومة الكندية إثبات أن اعتقال منغ تم بموجب الكتاب وأن أي ثغرات في الإجراءات القانونية الواجبة يجب ألا تؤثر على صحة تسليمها.

من المقرر أن تنتهي جلسات الاستماع الخاصة بتسليم المجرمين في أبريل /نيسان 2021، على الرغم من أن إمكانية الاستئناف تعني أن القضية قد تطول لسنوات. (رويترز)