شكرا لقرائتكم خبر عن 7 % تراجع رسوم الخدمات في دبي 2020 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ملحم الزبيدي

رجح المهندس مروان بن غليطة، المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري (ريرا)، أن تسجل رسوم الخدمات والصيانة ضمن «مرافق الملكية المشتركة» في عقارات دبي تراجعاً بنسبة تتراوح بين 5 و7% بحلول نهاية 2020، بعد أن سجلت انخفاضاً ب10% في 2019.

وأكد ابن غليطة أن دائرة الأراضي والأملاك في دبي تبذل كل الجهود والسبل في سبيل الوصول إلى القيمة الحقيقية لرسوم الخدمات والصيانة في مشاريع التملك الحر في الإمارة، وتقوم بمراجعتها بشكل دوري ودراسة كل الظروف المرتبطة بها؛ الأمر الذي دفع بها إلى التراجع بنحو 17% خلال عامين.

وبين المدير التنفيذي ل«ريرا» أن على المطورين العقاريين مراعاة مبادئ الاستدامة في المشروعات الجديدة؛ لأن التصميم المعماري للمباني عامل مهم في خفض مستويات استهلاك الطاقة، كما تلعب عوامل أخرى دوراً نسبياً في نفس السياق.