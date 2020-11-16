شكرا لقرائتكم خبر عن العقار ركيزة لريادة الإمارة وتعزيز الاقتصاد الوطني والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أكد مسؤولون حكوميون في إمارة دبي أن القطاع العقاري يعد ركيزة حيوية لتعزيز الاقتصاد الوطني، ويسهم بشكل فعَّال في ريادة وازدهار الإمارة، كما يعتبر حجر الزاوية في التوسع الحضري للإمارة وتطورها. جاء ذلك خلال افتتاح «قمة سيتي سكيب العقارية»، النسخة الاستثنائية من «معرض سيتي سكيب» الذي تقام فعالياتها خلال يومي 16 و 17 من الشهر الجاري على أرض «مركز دبي التجاري العالمي».

افتتح مطر محمد الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين ل«هيئة الطرق والمواصلات»، «قمة سيتي سكيب العقارية»، التي تنظمها «إنفورما ماركتس» بالتعاون مع «دائرة الأراضي والأملاك» بدبي بحضور عدد من المسؤولين الحكوميين ومدراء الشركات المشاركة في القمة والمستثمرين والعاملين في صناعة العقار.

وبهذه المناسبة، قال مطر الطاير: «يعد القطاع العقاري في إمارة دبي ركيزة حيوية لتعزيز الاقتصاد الوطني، ويسهم بشكل فعَّال في ريادة وازدهار الإمارة، ويعتبر حجر الزاوية في التوسع الحضري للإمارة وتطورها، وتحرص حكومة دبي على توفير مختلف أشكال الدعم لهذا القطاع بما يسهم في تنشيطه وتعزيز أدائه».

فرصة واسعة

وأضاف قائلاً: «يعد المعرض أكبر منصة لمشاركة المعارف والرؤى حول القطاع العقاري في المنطقة، ويوفر فرصة واسعة لمجتمع العقارات من المطورين العقاريين، وكبار المستثمرين والمؤسسات المالية، وخبراء الصناعة والمهنيين في العالم».

وفي سياق كلمته المسجلة، قال سلطان بن مجرن، مدير عام «دائرة الأراضي والأملاك»: «إن انعقاد دورة هذا العام من النسخة الاستثنائية لمعرض سيتي سكيب يمثل تتويجاً للجهود المخلصة والخطط الاستباقية التي وضعتها القيادة الرشيدة، وما وفرته من حوافز اقتصادية مهمة، عادت بالنفع على جميع قطاعات الأعمال في الإمارة، ومن أهمها القطاع العقاري، كونه يعدّ بحق قاطرة النمو للقطاعات الأخرى».

دعم قوي

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وأضاف:«سيمثل هذا المعرض دعماً قوياً للقطاع من خلال تناول أهم القضايا العقارية ورسم ملامح المستقبل العقاري، واستعراض أبرز التحديات والفرص في المنطقة، بمشاركة أبرز الجهات المعنية والمختصين والخبراء العقاريين. وسيؤدي ذلك بدوره إلى وضع الحلول والتوصيات التي ستسهم في تعزيز نضج السوق العقاري في دبي وتأكيد مكانته عالمياً مع بداية العام الجديد».

وفي إطار مشاركتها في القمة، أطلقت الدائرة دليل التطوير العقاري. كما قدم مديرو الدائرة التنفيذيون شروحاً وافية حول تطبيق «دبي ريست»، الذي يعد أول منصة رقمية للعقارات في دبي تتيح للمستثمر والمالك اتخاذ قرارات التصرفات العقارية عبر مجموعة متكاملة من الإجراءات الرقمية، ومن دون الحاجة إلى المستندات الورقية. ويسهم التطبيق في ترسيخ مكانة الإمارة كوجهة عالمية للاستثمار العقاري من خلال خفض الإجراءات ومواكبة التغيرات في سوقها العقاري، واعتماده على منظومة عمل عقارية رقمية، تعد الأكثر تطوراً على مستوى العالم.

دلالات ومعان

وتضمنت القمّة أيضاً ما يزيد على 100 ساعة من الكلمات الرئيسية المهمة والعروض التقديمية والجلسات الحوارية، والتي بدأت بكلمة ترحيب ألقاها سلطان بن مجرن، وركز فيها على أهمية ما يحمله المعرض من دلالات ومعانٍ كثيرة، وفي طليعتها استئناف الأعمال وانتعاش الأسواق، تأكيداً على مواطن القوة التي تتمتع بها دبي على نظيراتها من مدن العالم.

وفي إطار مشاركته في جلسات القمة، سلط هلال سعيد المري، مدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، الضوء على قطاع العقارات والسياحة في جلسة حملت عنوان «الخطوة التالية لقطاع السياحة في دبي»، حيث عرّف الحضور بالاستراتيجيات والجهود التي تبذلها دبي للارتقاء بأداء قطاع السياحية ومواكبة المستجدات والتغيرات التي جلبتها الجائحة.

بيئة جذابة

وقال المري: «شهدت برامج التأشيرات الجديدة اهتماماً كبيراً، وهو ما أبداه عشرات الآلاف من الزوار، ويرجع ذلك إلى بيئة المعيشة الجذابة في دبي. والآن مع تأشيرة السفر لمدة شهرين، شهدنا تدفقاً كبيراً للاهتمام مع طلب هائل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة. حيث سيكون لهذا تأثير إيجابي ليس فقط على قطاع السياحة ولكن أيضاً على العقارات».

وتركز نسخة هذا العام على جميع فئات الأصول السكنية والتجارية والصناعية والخاصة بتجارة التجزئة والضيافة، دعماً لجهود القطاع في إعادة الأعمال إلى مجراها بعد أزمة «كوفيد-19». ويأتي تنظيم هذا الحدث استجابةً للطلب الكبير الذي وجهه المعنيون بالقطاع العقاري من أجل توفير منصة جامعة تتيح الوقوف على مستجدات القطاع، ومناقشة أهم التوجهات المستقبلية للأسواق العقارية، وبحث سبل التطوير والاستعداد لمرحلة ما بعد «كوفيد-19».