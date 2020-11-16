شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر «أبوظبي» يكسر حاجز 4900 نقطة.. و«دبي» يلامس 2300 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

كسرت مؤشرات الأسهم المحلية نقاط مقاومة مهمة في جلسة تداولات، أمس الاثنين، بدعم من ارتفاعات العقار والبنوك والاتصالات، ليغلق مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية فوق 4900 نقطة بارتفاعه 1.64% وهو أعلى مستوى له منذ نهاية فبراير الماضي، بينما لامس سوق دبي 2300 نقطة عند أعلى مستوى منذ 20 سبتمبر الماضي، مع ارتفاع مؤشره 1.31% وسط سيولة ب740 مليون درهم.

وتصدرت الأسهم الإماراتية بهذا الأداء مكاسب الأسهم الخليجية، مع ارتفاع السوق السعودي 0.3% و«الكويتي» 0.35% و«البحرين» 0.47% و«مسقط» 0.05%. وعززت شهية المحافظ الاستثمارية ارتفاعات «القيادية»، بعد أن ضخت 68 مليون درهم كمحصلة شراء (26.8 مليون في سوق دبي، و41.4 مليون في سوق أبوظبي).

وخطف «إعمار العقارية» الأنظار مع استقطابه 42% من سيولة سوق دبي وارتفع 3.83% إلى 2.98 درهم، وتصدر بذلك مشتريات الأجانب (غير العرب)، الذين رفعوا ملكيتهم في الشركة إلى 14.3 مليون سهم في جلسة أمس الاثنين.

وارتفعت أسعار أسهم 35 شركة، فيما تراجعت أسعار أسهم 20 شركة، وجاء ذلك من خلال تنفيذ 7735 صفقة.

سوق دبي

وتفصيلاً، ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 1.31% إلى مستوى 2299 نقطة مع ارتفاع المؤشرات القطاعية لأسهم العقار والبنوك والسلع والنقل والاستثمار والخدمات والاتصالات.

وارتفع قطاع العقار 3.18% بعد ارتفاع «إعمار العقارية» 3.83% و«إعمار للتطوير» 2.5% و«إعمار مولز» 3.61% و«داماك» 1.92% و«ديار» 2.61%، فيما نزل «الاتحاد العقارية» 0.76%.

وصعد قطاع البنوك 0.58% بعد صعود «الإمارات دبي الوطني» 1.47%، بالرغم من تراجع «دبي الإسلامي» 0.23%.

وارتفع قطاع الاستثمار 0.75% نتيجة ارتفاع «دبي للاستثمار» 0.86% و«سوق دبي المالي» 0.71% فيما نزل «شعاع كابيتال» 0.46%. وهبط قطاع النقل 0.38% بفعل هبوط «العربية للطيران» 0.86% و«الخليج للملاحة» 1.48% فيما استقر «أرامكس» من دون تغيير.

سوق أبوظبي

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بدوره، سجل مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية ارتفاعاً بنسبة 1.64% عند مستوى 4951.87 نقطة معززاً بمكاسب أسهم البنوك والعقار والاستثمار والاتصالات والطاقة والصناعة والخدمات والسلع.

وارتفع قطاع البنوك 2.66% بفعل ارتفاع «أبوظبي الأول» 3.37% و«أبوظبي التجاري» 0.98% و«أبوظبي الإسلامي» 1.53%. وزاد قطاع العقار 0.52% مع ارتفاع «الدار» 0.37% و«رأس الخيمة العقارية» 3.37%. كما صعد قطاع الاتصالات 0.47% نتيجة صعود سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها. وارتفع قطاع الاستثمار 0.63% مدعوماً بمكاسب «العالمية القابضة» 0.1% و«إشراق» 0.63% و«الواحة كابيتال» 4.76%.

كما صعد قطاع الطاقة 0.44% مع صعود «دانة غاز» 0.61% و«طاقة» 1.42% رغم نزول «أدنوك للتوزيع» 0.29%.

توجه السيولة

وتصدر «إعمار العقارية» التداولات في سوق دبي بقيمة 117.4 مليون درهم مغلقاً عند 2.98 درهم، تلاه «دبي الإسلامي» بسيولة قرب 26 مليون درهم ليغلق عند 4.23 درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني» الذي اجتذب 24.4 مليون درهم من السيولة.

وفي سوق أبوظبي، تزعم التداولات «الدار العقارية» بقيمة 88.4 مليون درهم مغلقاً عند 2.72 درهم، تلاه «أبوظبي الأول» بسيولة بلغت 85.15 مليون درهم وأقفل عند 12.88 درهم، ثم «العالمية القابضة» باستقطابه 80.3 مليون درهم مغلقاً عند 40.04 درهم. وعلى صعيد الأسهم الأكثر ارتفاعاً بسوق دبي، تصدر القائمة «دار التكافل» بنسبة 4.18% مغلقاً عند 1.02 درهم، بينما سجل «المدينة للتمويل» التراجع الأكثر بنسبة 4.97% إلى 0.191 درهم. وكان أكبر المرتفعين بسوق أبوظبي «أركان» بنسبة 9.2% ليغلق عند 0.748 درهم، بينما سجل «أريد» التراجع الأكثر بنسبة 4.92% إلى 5.99 درهم.

الجنسيات

وبشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق أبوظبي، اتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 7.7 ملايين درهم محصلة شراء، منها 7.4 ملايين درهم محصلة شراء الخليجيين، و265 ألف درهم فقط محصلة شراء الأجانب. وفي المقابل، اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو التسييل قرب 7 ملايين درهم توزعت بواقع 844 ألف درهم محصلة بيع العرب، و6 ملايين درهم محصلة بيع المواطنين.

وفي سوق دبي، اتجه المستثمرون العرب والأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 50.8 مليون درهم محصلة شراء، منها 4 ملايين درهم محصلة شراء العرب و46.76 مليون درهم محصلة شراء الأجانب. وفي المقابل، اتجه المستثمرون الخليجيون والموطنون نحو التسييل، بصافي استثمار 50.8 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 1.95 مليون درهم محصلة بيع الخليجيين و48.8 مليون درهم محصلة بيع المواطنين.

المؤسسات

بدورها، اتجهت المحافظ الاستثمارية نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 68.2 مليون درهم محصلة شراء، منها 26.8 مليون درهم محصلة شراء في دبي، و41.4 مليون درهم محصلة شراء في أبوظبي.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 68.2 مليون درهم محصلة بيع.