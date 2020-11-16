شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية: اتفاقيات مع 3 بنوك لتسهيل مدفوعات الحكومة للموردين والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت وكالة الأنباء السعودية (واس) الاثنين إن وزارة المالية وقعت اتفاقيات تمويل سلسلة إمدادات مع ثلاثة بنوك محلية، وذلك في مسعى لتسهيل المدفوعات الحكومية للموردين من القطاع الخاص مثل شركات المقاولات.

وأضافت الوكالة أنه بموجب الاتفاقيات، ستقدم مجموعة سامبا المالية والبنك الأهلي التجاري وبنك السعودي البريطاني (ساب) تمويلا لعملاء الوكالات الحكومية.

وقال عضو ساب المنتدب ديفيد ديو لرويترز «إنه يمكًن الموردين إلى الحكومة من الحصول على أموالهم سريعا جدا جدا وبأسعار فائدة تنافسية جدا جدا... إنها طريقة لتسريع رأس المال العامل وجعل الموردين يحصلون على مدفوعاتهم في وقت أقرب».

وتعهدت وزارة المالية في أواخر 2016 بتسريع عملية السداد في غضون 60 يوما من تلقي الفاتورة.

وقالت مجموعة سامبا المالية في بيان منفصل إن اتفاق اليوم سيدعم جهود الحكومة لتسريع وصول المدفوعات والمستحقات للموردين من القطاع الخاص. (رويترز)

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