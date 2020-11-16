شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض ملحوظ في تعاملات اليورو- دولار الفورية والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أفادت بيانات من (سي.إل.إس)، الاثنين بأن المتوسط اليومي لأحجام تداول العملات تراجع 4% في أكتوبر/ تشرين الأول مقارنة بنفس الفترة قبل عام، مدفوعا بانخفاض ملحوظ في تعاملات اليورو- دولار في الأسواق الفورية.

وقالت (سي.إل.إس)، وهي منصة رئيسية للمتعاملين في سوق العملات، في بيان إن متوسط الحجم اليومي لتداولات العملات عليها تراجع إلى حوالي 1.71 تريليون دولار في أكتوبر. ويقل ذلك 4.3% عن حجم التداولات في سبتمبر /أيلول. وتعاملات اليورو- دولار هي الأكثر نشاطا في العالم.

جاء التراجع في أكتوبر بينما احتجب الكثير من المستثمرين قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية في أوائل نوفمبر /تشرين الثاني.

وقالت (سي.إل.إس) إن أحجام التعاملات الفورية هبطت 6% على أساس سنوي، مدفوعة بانخفاض بلغ 13% على أساس شهري في تعاملات اليورو-دولار. (رويترز)

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