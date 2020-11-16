شكرا لقرائتكم خبر عن «أرامكو» تستعد لطرح سندات دولارية والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت شركة أرامكو النفطية الإثنين عن طرح سندات دولية للبيع عبر عدة مصارف، وقالت في بيان إنّ السندات ستكون بالدولار الأميركي، وتتراوح مدتها بين 3 إلى 50 سنة، من دون ان تحدّد قيمتها الاجمالية التي يتوقع أن تكون بعدة مليارات.

واختارت مصارف «سيتي» و«جولدمان ساكس» و«إتش إس بي سي» و«جي بي مورجان» و«مورجان ستانلي» و«الأهلي المالية» لطرح السندات، على أن يتم تقديم طلب لقبول السندات في القائمة الرسمية لهيئة السلوك المالي البريطانية وسوق الأوراق المالية بلندن.

وكانت أرامكو أُدرجت في البورصة السعودية في كانون الأول/ ديسمبر بعد أكبر عملية طرح عام أولي في العالم وصلت قيمته إلى 29,4 مليار دولار مقابل بيع 1,7% من أسهمها.

ومنذ بدء إنتاجها النفطي في العام 1938 عندما تم اكتشاف الذهب الأسود بكميات تجارية من «بئر الخير»، حقّقت شركة النفط العملاقة ثروات هائلة ساهمت في تنمية اقتصاد المملكة.

وحقّقت الشركة العملاقة أرباحا صافية 11,79 مليار دولار في الربع الثالث من العام الحالي، مقارنة بأرباح بقيمة 21,3 مليار دولار في الربع ذاته من سنة 2019، لتصل بذلك أرباحها إلى 35,2 مليار دولار هذا العام في تراجع بنسبة 48,6% عن العام الماضي.

وأظهرت نتائج أرامكو في الفترة من تموز/ يوليو إلى أيلول/ سبتمبر تحسنا مقارنة بالربع الثاني عندما سجّلت أرباحا بقيمة 6,57 مليار دولار. (أ.ف.ب)