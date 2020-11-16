شكرا لقرائتكم خبر عن سيتي: الدولار الأمريكي قد يهبط 20% في 2021 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال سيتي بنك الاثنين إن توزيع لقاحات على نطاق واسع لمحاربة جائحة فيروس كورونا والتيسير النقدي الجاري في الولايات المتحدة قد يتسببان في إضعاف الدولار الأمريكي بما يصل إلى 20% العام القادم.

وقالت مودرنا إن لقاحها التجريبي أثبت فعالية بنسبة 94.5% في منع الإصابة بكوفيد-19، لتصبح ثاني شركة أمريكية في أسبوع تعلن عن نتائج تفوق بكثير التوقعات.

ويستند سيتي بنك في رأيه أيضا إلى مراهنات على أن البنك المركزي الأمريكي سيواصل سياسة نقدية تيسيرية حتى إذا ارتفعت توقعات التضخم مع تعافي الاقتصاد. (رويترز)

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