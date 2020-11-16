شكرا لقرائتكم خبر عن ڤودافون مصر تدعم قطاع الشركات بتقديم Azure Stack بالتعاون مع مايكروسوفت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة ڤودافون مصر عن إطلاق خدمات Azure Stack السحابية في مصر بالتعاون مع شركة مايكروسوفت مصر، وذلك في إطار سعي ڤودافون المستمر لتقديم حلول تكنولوجية مختلفة لعملائها من الشركات بهدف دعم التحول الرقمي وتحفيز الابتكار وتحسين جودة الخدمات المقدمة لقطاع الشركات.

ومن خلال تلك الشراكة، تستطيع ڤودافون تقديم خدمات Azure Stack وهو أحدث ابتكار في حلول البنية التحتية من مايكروسوفت للشركات، حيث يساهم Azure Stack في استضافة قواعد البيانات الهامة والبرامج والتطوير العالي للبنية التحتية للشركات ؛والتي أصبحت طلبا ملحا للعديد من الهيئات الحكومية والمؤسسات المصرفية والذي يعود بالنفع المادي وتسريع العمل؛ في مركز بيانات محلي مؤمن بأعلى التقنيات مع استخدام نفس مميزات منصة Azure Cloud ، كما أن Azure Stack يمنح الشركات إمكانية الربط بأي نظام تم استضافته على Azure Cloud بسهولة وذلك بفضل المنصة المشتركة الموحدة بين Azure Cloud و Azure Stack.

ولقد حرصت ڤودافون على تقديم تلك الخدمة بأعلى مستويات الأمان فتشمل تلك الشراكة أمن المعلومات والبنية التحتية ، كما يتم تقديم هذه الخدمات من مراكز البيانات الخاصة بفودافون مصر، مما يؤكد أن ڤودافون تضع حفظ بيانات عملائها على رأس الأولويات، وتتبع الإجراءات الصارمة وتتبنى أحدث الحلول لضمان الحفاظ على تلك المعلومات. ومن خلال تلك الشراكة ستكون ڤودافون تمكنت من توفير بيئة خدمات سحابية متطورة وآمنة ضمن خدمات فودافون للحوسبه السحابيه التي تم إطلاقها مسبقا خلال هذا العام. والأهم من ذلك كله أن تكون مستضافة داخل حدود البلاد وذلك للحفاظ على الامن المعلوماتي الوطني، وتعزيز خدمة القطاعين العام والخاص.

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وتعقيبا على هذا التعاون،أشار كريم شحاتة رئيس قطاع الشركات، "ڤودافون تحرص دائما على إبرام الشراكات المختلفة مع كبرى المؤسسات والشركات، ومايكروسوفت شريكا استراتيجيا لنا على المستوى العالمي، ولذلك تشجعت ڤودافون في تقديم Azure Stack، وان اضافة Azure Stack إلى مركز بيانات ڤودافون يعزز رسالتنا في خدمة قطاع الشركات، وذلك باعتباره حلاً رائداً للشركات وسيساهم في تطويرها مع الحفاظ على البيانات بشكل محكم."

كما أعرب عن ثقته بأن هذه الأدوات والحلول التكنولوجية الجديدة التي تقدمها ڤودافون من خلال شراكاتها ستؤدي دورا رئيسيا في مساعدة الشركات على ضمان استمرارية أعمالها أثناء اعتمادها التحول الرقمي.

ومن جانبها، صرحت ميرنا عارف، المدير العام لمايكروسوفت مصر، نفخر بتعاوننا مع ڤودافون التي من خلالها تعكس جهود مايكروسوفت الرامية إلى دعم قطاع الشركات في مصر ، مؤكدة على أن الشركات ستتمكن من الاستفادة بخدمات الحوسبة السحابية الهجينة من خلال Azure Stack، مما ينعكس بشكل كامل على فائدة اعمالهم وتحقيق اهدافهم الاستراتيجية وعلى وجه الخصوص الشركات الصغيرة والمتوسطة من أجل تمكينهم من تحقيق الاستفادة القصوى للتحول الرقمي.