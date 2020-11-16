التخطيط القومى يعقد مؤتمراً دولياً بعنوان الطاقة والتنمية المستدامة السبت

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد معهد التخطيط القومى، برئاسة الدكتور علاء زهران، المؤتمر الدولي للمعهد تحت عنوان "الطاقة والتنمية المستدامة"، وذلك تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، وذلك في الفترة من 21-22 نوفمبر الجارى. ومن المقرر أن يشارك في المؤتمر، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري السابق، ومجموعة من الخبراء في قطاعات الطاقة والكهرباء والطاقة المتجددة.

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