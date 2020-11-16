شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشرات الأمريكية تبدأ تعاملاتها فى أعلى مستوياتها بعد إيجابية للقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت المؤشرات الأمريكية تعاملاتها قرب أعلى مستوياتها على الإطلاق بعد إعلان موديرنا عن نتائج ايجابية للقاح كورونا، وفقا لمصادر إعلامية. وفى وقت سابق أعلنت شركة موديرنا الأمريكية نجاح لقاحها الذى يقى من فيروس كورونا بنسبة 95٪ تقريبًا، ووفقا لتقرير لصحيفة BBC البريطانية أكدت مودرنا إنه "يوم رائع" وأن الشركة تخطط لتقديم طلب للحصول على الموافقة على استخدام اللقاح فى الأسابيع القليلة المقبلة ومع ذلك، لا تزال هذه بيانات مبكرة ولا تزال الأسئلة الرئيسية دون إجابة، وشملت تجارب اللقاح 30 ألف شخص فى الولايات المتحدة مع إعطاء نصفهم جرعتين من اللقاح، بفاصل أربعة أسابيع، والباقون لديهم حقن وهمية، واستند التحليل إلى أول 95 ظهرت عليهم أعراض فيروس كورونا.

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