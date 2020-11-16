شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الاثنين 16-11-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الاثنين 16-11-2020، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 3.1 مليار جنيه، ليغلق عند 630.334 مليار جنيه.



إيقاف تداول 21 شركة

أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن إيقاف التداول على أسهم 21 شركة، ولمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم مينا للاستثمار السياحي والعقاري، العز للسيراميك والبورسلين، السعودية المصرية للاستثمار والتمويل، الشروق الحديثة للطباعة والتغليف، أسيوط الإسلامية الوطنية للتجارة والتنمية، ريكاب للاستثمارات المالية، دلتا للطباعة والتغليف، اودن للاستثمارات المالية، شركة النصر للأعمال المدنية، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية، المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، المهندس للتأمين، غاز مصر، قناة السويس لتوطين التكنولوجيا، دلتا للإنشاء والتعمير، أسمنت بورتلاند طرة المصرية.

البورصة تربح 3.1 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 3.1 مليار جنيه، ليغلق عند 630.334 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 365.9 مليون ورقة مالية بقيمة 1.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 45.1 ألف عملية لعدد 192 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 83.11% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 10.92%، والعرب على 5.97% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 22.47% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 77.52%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 104.2 مليون جنيه، 2.4 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 15.9 مليون جنيه، 3.9 مليون جنيه، 78.9 مليون جنيه، 8 ملايين جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 10991 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 2125 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.68% ليغلق عند مستوى 13041 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 4256 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 1997 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان، بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 2923 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 1116 نقطة.

وصعدت أسهم 95 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 65 شركة، ولم تتغير مستويات 32 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- السعودية المصرية للاستثمار والتمويل بسعر إغلاق 57.830 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.98%.

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- المهندس للتأمين بسعر إغلاق 15.490 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.86%.

- أسيوط الإسلامية الوطنية للتجارة والتنمية بسعر إغلاق 17.530 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.70%.

- اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية بسعر إغلاق 15.730 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.54%.

- قناة السويس لتوطين التكنولوجيا سعر إغلاق 41.220 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.56%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- أسمنت بورتلاند طرة المصرية بسعر إغلاق 7.880 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.86%.

- كفر الزيات للمبيدات والكيماويات بسعر إغلاق 26.480جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.83%.

- القاهرة للخدمات التعليمية بسعر إغلاق 12.200 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.76%.

- السويس للأسمنت بسعر إغلاق 7.620 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.15%.

- ابن سينا فارما بسعر إغلاق 6.140 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.06%.