شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية: إيرادات الدولة زادت 15.5% خلال الـ4 أشهر الأولى من العام الحالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية عن المؤشرات العامة التي تحققت خلال الـ4 شهور الأولى من العام المالي الحالي، موضحا أن الإيرادات العامة للدولة زادت بـ15.5% مقارنة بنفس الـ4 أشهر من العام المالي الماضي.

وأضاف معيط خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بمقر الوزارة للإعلان عن بدء تطبيق الفاتورة الإلكترونية أن حصيلة الضرائب حققت زيادة عن العام المالي الماضي ب11.4%، كما زادت المصروفات بنسبة 6.6% عن العام الماضى، ولفت إلى أن العجز الكلي وصل إلى 2.6%، مقارنة بـ3.1 % للعام الماضي خلال الأربعة أشهر الأولى، وأضاف أن الفائض العام وصل 5.5 مليار جنيها مقابل 12 مليار جنيه فى العام الماضي وهذا يرجع للمشروعات القومية والصرف على المبادرات الاجتماعية التي تقوم بها الدولة.

وكان كتور محمد معيط وزير المالية أكد أن الفاتورة الإلكترونية، التى تنطلق مرحلتها الأولى غدًا الأحد، تُسهم فى إرساء دعائم التكامل بين المنظومة الضريبية، والمجتمع التجارى، على النحو الذى يُساعد فى التيسير على المتعاملين، وتحقيق العدالة الضريبية، وتحسين مناخ الاستثمار، لافتًا إلى أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية تحرصان على الاحتفاء بشركاء النجاح بمنظومة الفاتورة الإلكترونية الذين أسهموا فى نجاح هذه المنظومة خلال فترة الاختبارات الأولية، التى بدأت 30 يونيو الماضى، حيث سيتم تنظيم احتفالية كبرى هذا الشهر؛ لتكريم هذه الشركات.

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وأضاف أن انطلاق المرحلة الأولى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية يأتى ضمن المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية، الذي يحظى بدعم قوي من القيادة السياسية، موضحًا أنه سيتم تطبيق المرحلة الأولى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية على 134 شركة اعتبارًا من غد الأحد، بينما تبدأ المرحلة الثانية منتصف فبراير المقبل وتشمل 350 شركة، وتنطلق المرحلة الثالثة منتصف مايو 2021، وتضم باقي المسجلين في مركز كبار الممولين.

كان وزير المالية قد أصدر قرارًا بإلزام المسجلين بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية تتضمن التوقيع الإلكتروني لمُصدرها، والكود الموحد الخاص بالسلعة أو الخدمة محل الفاتورة المعتمدة من مصلحة الضرائب.