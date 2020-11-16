شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الاثنين 16-11-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الاثنين 16-11-2020، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 3.1 مليار جنيه، ليغلق عند 630.334 مليار جنيه.

إيقاف تداول 21 شركة

أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن إيقاف التداول على أسهم 21 شركة، ولمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم مينا للاستثمار السياحي والعقاري، العز للسيراميك والبورسلين، السعودية المصرية للاستثمار والتمويل، الشروق الحديثة للطباعة والتغليف، أسيوط الإسلامية الوطنية للتجارة والتنمية، ريكاب للاستثمارات المالية، دلتا للطباعة والتغليف، اودن للاستثمارات المالية، شركة النصر للأعمال المدنية، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية، المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، المهندس للتأمين، غاز مصر، قناة السويس لتوطين التكنولوجيا، دلتا للإنشاء والتعمير، أسمنت بورتلاند طرة المصرية.

البورصة تربح 3.1 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 3.1 مليار جنيه، ليغلق عند 630.334 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 365.9 مليون ورقة مالية بقيمة 1.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 45.1 ألف عملية لعدد 192 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 83.11% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 10.92%، والعرب على 5.97% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 22.47% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 77.52%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 104.2 مليون جنيه، 2.4 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 15.9 مليون جنيه، 3.9 مليون جنيه، 78.9 مليون جنيه، 8 ملايين جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 10991 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 2125 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.68% ليغلق عند مستوى 13041 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 4256 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 1997 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان، بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 2923 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 1116 نقطة.

وصعدت أسهم 95 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 65 شركة، ولم تتغير مستويات 32 شركة.

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تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة شركتي العربية للمحابس والمهندس للتأمين، 375 ألف سهم، 284 ألف سهم، على التوالي، فيما اشترى مجلس إدارة شركة المهندس للتأمين 1.3 مليون سهم.

السويدي إليكتريك

أعلنت شركة السويدي إليكتريك، أن شركتها التابعة السويدي إليكتريك للتجارة والتوزيع قد وقعت عقد بقيمة 90 مليون دولار لتنفيذ مشروع منظومة النقل الذكي للطرق السريعة، وتتضمن المنظومة نظام إدارة المرور ونظام تحصيل الرسوم، بالإضافة لمركز التحكم الرئيسي للمنظومة ويقع في العاصمة الإدارية، وسيتم تنفيذ المشروع خلال 18 شهراً من تاريخ توقيع العقد.

بالم هيلز

أعلنت شركة بالم هيلز للتعمير، عن حصولها على قطعة أرض مميزة مخصصة لتطوير التجاري تمتد على مساحة تعادل 41 فدان، بغرب القاهرة من خلال مناقصة عن طريق هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بصافي قيمة حالية لسعر المتر تبلغ 3620 جنيه للمتر مربع، وسوف تقوم الشركة بسداد 35% كدفعة مقدمة ودفع المبلغ المتبقي على مدار 3 سنوات بدفعات ربع سنوية.

نتائج أعمال

أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، عن نتائجها المالية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر لعام 2020، حيث حققت شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، أرباحاً بلغت 145.19 مليون جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من 2020، مقابل أرباح بلغت 76.25 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2019، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية، بنسبة نمو 90.4%، وارتفعت إيرادات الشركة إلى 892.721 مليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل إيرادات قدرها 614.33 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2019.

فيما تراجعت أرباح شركة بالم هيلز للتعمير، إلى 536.55 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر، مقابل أرباح بلغت 595.02 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2019، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية، بنسبة انخفاض 9.8% على أساس سنوي، وتراجعت إيرادات الشركة خلال الفترة إلى 3.55 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 3.62 مليار جنيه بالفترة المقارنة من العام الماضي.

كما تراجعت أرباح شركة القاهرة للدواجن، إلى 112.02 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 153.22 مليون جنيه أرباح خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة نمو 26.8%، على أساس سنوي، وتراجعت مبيعات الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من 2020 لتسجل 3.08 مليار جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 3.37 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2019.

وتحولت شركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري، من الربحية إلى الخسائر على أساس سنوي، خلال أول 9 أشهر من العام الحالي، حيث بلغ صافي خسارة الشركة 16.25 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية سبتمبر 2020، مقابل 12.54 مليون جنيه أرباح خلال نفس الفترة من العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية، وتراجعت إيرادات الشركة خلال الفترة إلى 1.76 مليون جنيه مقابل 35.2 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2019.