شكرا لقرائتكم خبر عن قفزة بمبيعات "طلعت مصطفى" فى الربع الثالث من 2020 بنسبة 243%..وفاروس يوصى بشراء السهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدرت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، قائمة مبيعات الشركات العقارية فى الربع الثالث من عام 2020، وقفزت المبيعات في الفترة من يوليو-سبتمبر بقيمة 7.7 مليار جنيه، بزيادة 173.2% على أساس سنوي، و243.0% على أساس ربع سنوي، ولذا أوصت عدد من بنوك الاستثمار ومنها فاروس فى شراء سهم المجموعة عند 10.50 جنيه، مع زيادة الوزن النسبى للسهم.

كما ارتفع رصيد الوحدات المباعة ولم يتم تسليمها للعملاء في 30 سبتمبر لعام 2020، إلى 49.8 مليار جنيه تقريباً في 30 سبتمبر لعام 2020 مقابل 47.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، والناتجة عن الاستمرار في تطوير الاستراتيجية البيعية للمجموعة، وسوف يتم إثبات تلك الإيرادات كإيرادات في قائمة الدخل عند تسليم تلك الوحدات، وفقاً للجدول الزمني للتسليم خلال الفترة من 2020 حتى 2023.

وبلغت الإيرادات الإجمالية المحققة للمجموعة خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2020 حوالي 10412 مليون جنيه مقارنة بمبلغ 7759 مليون جنيه إيرادات محققة خلال نفس الفترة من عام 2019 بنسبة نمو 34%، ويرجع الارتفاع بصورة أساسية إلى قيمة الصفقة البالغة 4 مليارات جنيه تقريباً، والناتجة عن التحالف الاستراتيجي مع كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر لتطوير 342 ألف متر مربع من الأراضي الواقعة في مدينتي الرحاب ومدينتي.

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وبلغ صافي الربح المجمع بعد الضرائب والحقوق غير المسيطرة مبلغ 1.569 مليار جنيه تقريباً في التسعة أشهر الأولى من عام 2020 مقابل 1.369 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى، وبنسبة نمو حوالي 20% تقريباً، وبلغ صافي الربح الشركة المستقلة (دون نتائج أعمال الشركات التباعة) خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2020 مبلغ 100 مليون جنيه مقارنة بحوالى 71 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى بنسبة نمو 40%.

جدير بالذكر أن طلعت مصطفي تُعد من كبريات الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري في مصر والشرق الأوسط، حيث أن لها باع طويل في هذا المجال وخبرة واسعة، وتتمتع بسجل حافل بإنجازاتها علي مدار 50 عاماً، قامت خلالها بتطوير أكثر من 33 مليون متر مربع من الأراضي وبيع أكثر من 90 ألف وحدة عقارية.