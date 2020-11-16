شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة وول ستريت ترتفع عند الفتح بدعم من إعلان مودرنا عن لقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صعدت المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت عند الفتح اليوم الاثنين بعد أن قالت شركة مودرنا إن لقاحها التجريبي أثبت فعالية بنسبة 94.5 بالمئة في منع الإصابة بمرض كوفيد-،19 وهو ما يعزز الآمال بأن الاقتصاد يتعافى بعد عام من تباطؤ أثارته الجائحة.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 192.55 نقطة،أو 0.65 بالمئة، إلى 29672.36 نقطة في بداية جلسة التداول.

وارتفع المؤشر ستاندر اند بورز500 القياسي 15.01 نقطة، أو 0.42 بالمئة، إلى 3600.16 نقطة بينما زاد المؤشر ناسداك المجمع 17.82 نقطة،أو 0.15 بالمئة، إلى 11847.11 نقطة.

ووسعت المؤشرات الثلاثة مكاسبها في التعاملات المبكرة.