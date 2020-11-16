شكرا لقرائتكم خبر عن 4 قطاعات أدت إلى تراجع البطالة خلال 3 أشهر.. الصناعات التحويلية وتجارة الجملة يتصدران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى عودة الأنشطة اليومية المعتادة لطبيعتها والتخفيف التدريجى للقرارات الاحترازية التى اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد إلى تراجع معدل البطالة إلى 7.3٪ من إجمالى قوة العمل مقابل 9.6٪ فى الربع الثانى من عام 2020، بانخفاض قدره 2.3٪، وبانخفاض قدره 0.5٪ عن الربع المماثل من العام السابق.

وأظهرت نتائج بحث القوى العاملة للربع الثالث "يوليو – سبتمبر" لعام 2020، مجموعة من أهم الأنشطة الاقتصادية التى اجتذبت أكبر عدد من المشتغلين خلال الربع المذكور، حيث استطاع نشاط الصناعات التحويلية جذب نحو 480 ألف مشتغل خلال الربع الثالث من عام 2020، يليه نشاط تجارة الجملة والتجزئة واجتذب 477 ألف مشتغل، ثم نشاط خدمات الغذاء والإقامة واجتذب 340 ألف مشتغل، وأخيرا نشاط الزراعة وصيد الأسماك واجتذب 281 ألف مشتغل خلال الربع الثالث من عام 2020.

وسجل تقدير حجم قوة العمل 28 مليون و171 ألف فرد، مقابل 26 مليون و689 ألف فرد خلال الربع السابق، بنسبة ارتفاع مقدارها 5.6٪، وبلغت قوة العمل فى الحضر 12 مليون و429 ألف فرد، بينما بلغت فى الريف 15 مليون و742 ألف فرد، أما على مستوى النوع فقد بلغ حجم قوة العمل للذكور 23 مليون و688 ألف فرد بينما بلغت للإناث 4 ملايين و483 ألف فرد، ويرجع ذلك الارتفاع إلى زيادة أعداد المشتغلين خلال هذا الربع نتيجة إنهاء قرار الحظر الجزئى الذى اتخذته الدولة خلال جائحة كورونا.