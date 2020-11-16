شكرا لقرائتكم خبر عن البنك المركزى يمد أجل بيع سندات دولارية لمدة عام ونصف إضافية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن البنك المركزى المصرى، اليوم الاثنين، موافقته على تمديد أجل التسهيل التمويلي الممنوح من خلال بيع سندات دولارية لمدة سنة ونصف سنة إضافية لتصبح 6 سنوات بدلا من 4 سنوات ونصف السنة مع الالتزام بإعادة الشراء مع مجموعة من البنوك الدولية.
وأضاف البنك المركزى المصرى أن ذلك يأتي بعد تواصل عدد من البنوك الدولية المشاركة باتفاقية بيع سندات دولارية بعرض اقتراح بتمديد أجل الصفقة التي تم عقدها في الأصل في 10 أكتوبر 2018، لافتًا إلى أن أن الاتفاق يعتبر مؤشرا إيجابيا، يعكس ثقة المستثمرين الأجانب في استمرار نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المحلى خلال السنوات الماضية، على الرغم من التحديات الناتجة عن جائحة كورونا والمخاطر المتزايدة بالبيئة الاقتصادية العالمية.
وأشار البنك المركزى المصرى إلى أن جميع البنوك الدولية المشاركة بالاتفاقية، قامت بدعم هذا القرار بالاجماع، موضحًا أنه بعد دراسة متأنية لهذا الاقتراح، وحيث أنه يتماشى مع هدف البنك المركزى المصرى المتمثل في تمديد آجال هيكل الديون، فقد وافق البنك المركزى المصرى على التمديد لمدة عام ونصف.
كانت هذه تفاصيل خبر البنك المركزى يمد أجل بيع سندات دولارية لمدة عام ونصف إضافية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.