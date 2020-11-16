الاقتصاد

البنك المركزى يمد أجل بيع سندات دولارية لمدة عام ونصف إضافية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن البنك المركزى يمد أجل بيع سندات دولارية لمدة عام ونصف إضافية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن البنك المركزى المصرى، اليوم الاثنين، موافقته على تمديد أجل التسهيل التمويلي الممنوح من خلال بيع سندات دولارية لمدة سنة ونصف سنة إضافية لتصبح 6 سنوات بدلا من 4 سنوات ونصف السنة مع الالتزام بإعادة الشراء مع مجموعة من البنوك الدولية.

 

Advertisements

وأضاف البنك المركزى المصرى أن ذلك يأتي بعد تواصل عدد من البنوك الدولية المشاركة باتفاقية بيع سندات دولارية بعرض اقتراح بتمديد أجل الصفقة التي تم عقدها في الأصل في 10 أكتوبر 2018، لافتًا إلى أن أن الاتفاق يعتبر مؤشرا إيجابيا، يعكس ثقة المستثمرين الأجانب في استمرار نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المحلى خلال السنوات الماضية، على الرغم من التحديات الناتجة عن جائحة والمخاطر المتزايدة بالبيئة الاقتصادية العالمية.

 

وأشار البنك المركزى المصرى إلى أن جميع البنوك الدولية المشاركة بالاتفاقية، قامت بدعم هذا القرار بالاجماع، موضحًا أنه بعد دراسة متأنية لهذا الاقتراح، وحيث أنه يتماشى مع هدف البنك المركزى المصرى المتمثل في تمديد آجال هيكل الديون، فقد وافق البنك المركزى المصرى على التمديد لمدة عام ونصف.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر البنك المركزى يمد أجل بيع سندات دولارية لمدة عام ونصف إضافية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا