شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية: عرضنا اليوم على الرئيس أول فاتورتين إلكترونيتين تم إصدارهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إنه تم اليوم عرض على الرئيس عبد الفتاح السيسي أول فاتورتين الكترونيتين في تاريخ تطبيق المنظومة، مشيرا إلى أنهم لشركتي مجموعة زهران والثانية لشركة الصباغون المتحدون.

وأضاف معيط خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن بداية تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، أن التحول الرقمي وتنفيذ الآليات الحديثة ساهم في عدد من القضايا كان من بينها منظومة صرف المعاشات بالبطاقات وهو كان أحد التحديات التي تواجهنا ومنها ثقافة أصحاب المعاشات والتكدس أمام الماكينات وكل هذا تحقق حتى أننا وصلنا إلى 10.5 مليون يصرفون المعاشات بالبطاقات الإلكترونية.

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وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن الفاتورة الإلكترونية، التى تنطلق مرحلتها الأولى غدًا الأحد، تُسهم فى إرساء دعائم التكامل بين المنظومة الضريبية، والمجتمع التجارى، على النحو الذى يُساعد فى التيسير على المتعاملين، وتحقيق العدالة الضريبية، وتحسين مناخ الاستثمار، لافتًا إلى أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية تحرصان على الاحتفاء بشركاء النجاح بمنظومة الفاتورة الإلكترونية الذين أسهموا فى نجاح هذه المنظومة خلال فترة الاختبارات الأولية، التى بدأت 30 يونيو الماضى، حيث سيتم تنظيم احتفالية كبرى هذا الشهر؛ لتكريم هذه الشركات.

وأضاف أن انطلاق المرحلة الأولى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية يأتى ضمن المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية، الذي يحظى بدعم قوي من القيادة السياسية، موضحًا أنه سيتم تطبيق المرحلة الأولى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية على 134 شركة اعتبارًا من غد الأحد، بينما تبدأ المرحلة الثانية منتصف فبراير المقبل وتشمل 350 شركة، وتنطلق المرحلة الثالثة منتصف مايو 2021، وتضم باقي المسجلين في مركز كبار الممولين.

كان وزير المالية قد أصدر قرارًا بإلزام المسجلين بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية تتضمن التوقيع الإلكتروني لمُصدرها، والكود الموحد الخاص بالسلعة أو الخدمة محل الفاتورة المعتمدة من مصلحة الضرائب.