شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب والعملات اليوم الإثنين 16-11-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر أسعار الذهب، اليوم الإثنين، 16 نوفمبر في سوق الصاغة مستهل تعاملات الأسبوع، وفق آخر تحديث للأسعار بالسوق، وسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 822 جنيها للجرام حتي صياغة هذه السطور، ومن المرتقب حدوث تغير في الأسعار مع اتجاه صعود سعر أوقية الذهب عالمياً. أسعار الذهب اليوم: أسعار الذهب اليوم: الذهب عيار 18 سجل 704.5 جنيه. الذهب عيار 21 سجل 822 جنيها للجرام. الذهب عيار 24 سجل 939.5 جنيه. تباينت أسعار العملات اليوم الاثنين 16-11-2020 ، أمام الجنيه المصرى مقارنة بختام تعاملات الأحد، وسجل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، 15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع. Advertisements سعر الدولار: 15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع. سعر اليورو الأوروبى: بلغ 18.45 جنيه للشراء، 18.61 جنيه للبيع. سعر الجنيه الإسترلينى: بلغ 20.53 جنيه للشراء، 20.77 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتى: بلغ 48.67 جنيه للشراء، و51.39 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى: ثبت عند سعر الريال 4.07 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.

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