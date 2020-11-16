شكرا لقرائتكم خبر عن موجز اقتصاد اليوم الإثنين 16-11- 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع ”الخليج 365” اليوم الاثنين 16-11- 2020، مجموعة من الأخبار الاقتصادية المهمة، ومن بينها إعلان الدكتور محمد معيط وزير المالية إطلاق منظومة الفاتورة الإلكترونية لأول مرة في تاريخ المنظومة، وإصدار أول فاتورتين، بالإضافة إلى مجموعة من الأخبار الأخرى وهى كالتالي:

وزير المالية: عرضنا اليوم على الرئيس أول فاتورتين إلكترونيتين تم إصدارهما

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إنه تم اليوم عرض على الرئيس عبد الفتاح السيسي أول فاتورتين الكترونيتين في تاريخ تطبيق المنظومة، مشيرا إلى أنهم لشركتي مجموعة زهران والثانية لشركة الصباغون المتحدون.

انطلاق فعاليات المنتدى الإقليمى حول "مراقبة الاندماج في أوقات الأزمات"

انطلقت اليوم الاثنين، فعاليات المنتدى الإقليمي حول "مراقبة عمليات الاندماج والاستحواذ في أوقات الأزمات" الذي ينظمه جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري برئاسة إبراهيم السجيني، ويقود خلاله أجهزة المنافسة بدول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ وذلك في إطار سلسلة الندوات التي تعقدها شبكة المنافسة الدولية (ICN).

القابضة المعدنية تنتهى من عقد جمعيات كافة الشركات التابعة

كشف المهندس محمد السعداوى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية – إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، أنه تم الانتهاء من عقد الجمعيات العامة للشركات التابعة البالغ عددها 15 شركة واعتماد نتائج الأعمال عن العام المالى 2019 /2020 وتغيير شامل فى مجالس الإدارات.

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مصر تبيع أذون خزانة دولارية بـ 1.585 مليار دولار

قال البنك المركزي المصري اليوم الاثنين، إن مصر باعت أذون خزانة مقومة بالدولار لأجل عام بقيمة 1.585 مليار دولار عند متوسط عائد 3.394%

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة الاثنين

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وربح رأس المال السوقي 3.1 مليار جنيه، ليغلق عند 630.334 مليار جنيه.

جهاز تنمية المشروعات يطلق منصة الكوميسا "صوت 50 مليون امرأة افريقية"

أعلن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالتعاون مع الكوميسا إطلاق منصة الكوميسا "صوت 50 مليون امرأة أفريقية" في مصر بحضور وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات نيفين جامع، ورئيس المجلس القومى للمرأة الدكتور مايا مرسى.

وزيرة التخطيط: المرأة المصرية تشغل 45% من إجمالي الوظائف الحكومية مقارنةً بـ32% عالميا

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن الحديث عن الدور المهم الذي تلعبه المرأة في النشاط الاقتصادي، وضرورة تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة، لم يعد مجرد حديث ذو بعد اجتماعي أو يهدف فقط إلى تحقيق المساواة بين الجنسين.