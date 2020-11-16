شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق للذهب 16-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واجه سعر الذهب ضغط سلبي قوي ومؤقت ليصل إلى مستوى 1865.00، ليرتد صعوداً بشكل سريع ويستقر حول 1890.00، وكما أشرنا في تقاريرنا الرئيسية، يحتاج السعر للتماسك فوق هذا المستوى ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً للفترة القادمة، مع الإشارة إلى أن هدفنا التالي يمتد إلى 1934.86.

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