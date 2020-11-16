شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار ينخفض وسط عزوف عن الملاذات الآمنة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الإثنين في ظل عزوف من المستثمرين عن أصول الملاذ الآمن عقب أنباء لقاح كورونا.



وكشفت شركة "موديرنا" الأمريكية للتكنولوجيا الحيوية والمستحضرات الطبية عن أن اللقاح الذي تطوره حاليا أظهرت فاعلية قوية تصل إلى 94.5% في الحماية من فيروس كورونا.



يأتي ذلك بعد إعلان "فايزر" الأمريكية في الأسبوع الماضي عن أن لقاحها الذي تطوره بالتعاون مع شركة "بيونتك" الألمانية أثبت فاعلية تصل إلى 90% في الوقاية من فيروس كورونا.

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وأشاد الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته "دونالد ترامب" باللقاحين الذين تم الإعلان عنهما اليوم للحماية من الفيروس التاجي.



من ناحية أخرى، أعلن "ترامب" على "تويتر" بأنه الفائز في الانتخابات الرئاسية، وذلك بعد ساعات أمس من اعترافه بفوز منافسه الديمقراطي "جو بايدن" لكن بالتزوير – على حد قوله.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:03 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% عند 92.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.8 نقطة وأقل مستوى عند 92.4 نقطة.