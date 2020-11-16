شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يقلص مكاسبه و"برنت" أدنى 44 دولاراً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الإثنين في أعقاب الكشف عن نتائج لقاح مضاد لفيروس كورونا، لكن الخام قلص مكاسبه لاحقاً.



كانت بيانات حكومية قد أظهرت نمو الناتج المحلي الإجمالي الياباني في الربع السنوي الثالث بنسبة 5%، وهي قراءة تجاوزت التوقعات.



كما كشفت بيانات صينية أن الإنتاج الصناعي قفز بنسبة 6.9% خلال الشهر الماضي بينما أشارت التوقعات إلى ارتفاع بنسبة 6.7%، وانخفض معدل البطالة اتساقا مع التوقعات إلى 5.3% من 5.4%.

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يأتي ذلك مع اقتراب اجتماع "أوبك+" الذي يضم أعضاء المنظمة وحلفائها المستقلين لمناقشة اتفاق خفض الإنتاج وسط توقعات بتأجيل زيادة الإنتاج مرة أخرى لمواجهة خطر ضعف الطلب بالتزامن مع موجة ثانية من فيروس كورونا.



وأعلنت "موديرنا" الأمريكية للتكنولوجيا الحيوية والمستحضرات الطبية أن اللقاح الذي تطوره حاليا أظهرت فاعلية قوية تصل إلى 94.5% في الحماية من فيروس كورونا.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم ديسمبر/كانون الأول بحلول الساعة 17:28 بتوقيت جرينتش بنسبة 2.9% إلى 41.3 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر عند 42.09 دولار وأقل سعر عند 40.1 دولار.



وصعدت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم يناير/كانون الثاني بنسبة 2.6% إلى 43.9 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر عند 44.6 دولار وأقل سعر عند 42.7 دولار.