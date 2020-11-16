شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تستهدف عجزاً 6.5% في ميزانية العام المقبل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي -



قالت وزارة المالية المصرية في منشور إعداد الموازنة للعامة للدولة 2021-2022 إن الحكومة تستهدف خفض العجز الكلي إلى 6.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. وتتوقع مصر خفض العجز الكلي لموازنة 2020-2021 إلى 7.5 بالمئة من 7.9 بالمئة في العام المالي السابق، وفائضا أوليا عند 0.5 بالمئة.

وقالت رضوى السويفي من بنك الاستثمار فاروس «نتوقع أن يكون العجز الكلي لميزانية 2021-2022 بين 7.5 و8%».

وأضافت الوزارة في المنشور الذي حمل تاريخ أكتوبر /تشرين الأول 2020 أن الحكومة تستهدف معدلا للبطالة عند 6% في العام المالي 2021-2022.



تراجع البطالة

وتراجع معدل البطالة إلى 7.3% في الربع الثالث من 2020، مقارنة مع 7.8% قبل سنة.

وقالت السويفي «لو حركة النشاط الاقتصادي وعجلة الإنتاج دارت وحققنا نمو اقتصادي بأكثر من 4% قد يتراجع معدل البطالة إلى 6%».

وقالت الوزارة في المنشور إن الحكومة تستهدف متوسطا لأسعار الفائدة على الأذون الحكومية عند 13% في ميزانية العام المالي 2021-2022 من 13.5% متوقعة في 2020-2021.

وأضافت السويفي «الحكومة متحفظة في توقعاتها لأسعار الفائدة لكنن نتوقع خفض بنحو اثنين بالمئة خلال عام 2021 لأسعار الفائدة».

وتقول الحكومة إنها تتوقع أن يرتفع الدين الحكومي إلى 88% من الناتج المحلي الاجمالي في العام المالي 2021-2022، من 83% متوقعة في العام المالي الحالي.

وقالت وزارة المالية في المنشور إنها تستهدف معدلا للتضخم عند تسعة بالمئة في 2021-2020 مع الزيادة أو النقصان 3%، مقارنة مع 5.7% متوقعة في السنة المالية الحالية 2020-2021.

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ارتفاع التضخم

وارتفع معدل تضخم أسعار المستهلكين في المدن إلى 4.5% على أساس سنوي في أكتوبر تشرين الأول من 3.7% في سبتمبر/ أيلول.

ولم تنشر وزارة المالية معدل النمو الحقيقي للاقتصاد المتوقع في 2021-2022 وقالت إنه «جاري الإعداد من قبل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية».

وتتوقع مصر معدل نمو اقتصادي عند 3.3% في السنة المالية الحالية.

تمديد أجل تسهيل تمويلي

إلى ذلك، قال البنك المركزي المصري إنه وافق على تمديد أجل تسهيل تمويلي لإعادة الشراء بقيمة 3.8 مليار دولار ليصبح موعد الاستحقاق بعد ست سنوات من تاريخ إبرام القرض.

وسبق أن اتفق البنك ومقرضوه، وهو تحالف دولي يضم سيتي جروب وكريدي سويس ودويتشه بنك وبنك أبوظبي الأول وإتش.إس.بي.سي، على تمديد العملية في مرة سابقة بعد أن سدد البنك المركزي 3.1 مليار دولار في نوفمبر/ تشرين الثاني 2018. (رويترز)