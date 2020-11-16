أرامكو السعودية تطرح سندات دولية للبيع

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – وكالات

أعلنت شركة أرامكو النفطية السعودية، اليوم الاثنين، طرح سندات دولية للبيع عبر عدة مصارف، في وقت تبحث فيه المملكة عن مصادر إيرادات إضافية لتمويل الإنفاق، في ظل تراجع أسعار الخام، واستمرار تدابير الإغلاق المرتبطة بجهود مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وجاءت الخطوة بعد أسبوعين من إعلان أرامكو تراجع أرباحها بـ44.6% في الربع الثالث، مقارنة بالفترة ذاتها من 2019، مما يراكم الضغوط على الحكومة الساعية لتنفيذ مشاريع بمليارات الدولارات لتنويع الاقتصاد المرتهن للنفط.

يذكر أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان سبق وأن قال بأنهم سيضطرون لتخفيض رواتب للعاملين في القطاع العام بما يزيد عن 30%، وإلغاء البدلات والعلاوات بالكامل، وإيقاف الإنفاق الرأسمالي بالكامل، في حالة لم تقم بلاده برفع الإيرادات غير النفطية.