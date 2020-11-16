شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يرتفع عقب تصريحات محافظ البنك المركزي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأسترالي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الإثنين وسط ضعف في العملة الأمريكية وعقب تصريحات محافظ البنك المركزي في أستراليا.



وقال رئيس البنك "لو" بأن التكلفة التي يتكبدها الاقتصاد الأسترالي لا تزال أفضل خيارا من اللجوء لإقرار فائدة سالبة مشيرا إلى أن قرار خفض الفائدة أدنى الصفر لا يزال غير مطروح على الطاولة.



ومع ذلك، ألمح "لو إلى أن البنك المركزي الأسترالي سوف يدرس فرض فائدة سالبة إذا اتخذت كافة البنوك المركزية حول العالم هذه الخطوة.

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ويتخذ البنك المركزي الأسترالي نفس النهج الذي يتبناه بنك إنجلترا في عدم اللجوء إلى فرض الفائدة السالبة في الوقت الحالي.



وتلقت عملات المخاطرة دعما اليوم من إعلان شركة "موديرنا" الأمريكية للتكنولوجيا الحيوية والمستحضرات الطبية عن أن اللقاح الذي تطوره حاليا أظهرت فاعلية قوية تصل إلى 94.5% في الحماية من فيروس كورونا.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الدولار الأسترالي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 16:35 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 0.7316، وسجل أعلى سعر عند 0.7326 في حين سجل أقل سعر عند 0.7264.