شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس يسجل أعلى مستوى في 29 شهراً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النحاس خلال تعاملات اليوم الإثنين مسجلة أعلى مستوى لها في 29 شهراً وسط استقرار سلبي للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وعقب صدور بيانات اقتصادية إيجابية في الصين التي تعد أكبر مستهلك للمعدن الصناعي في العالم.



وكشفت بيانات حكومية عن أن الإنتاج الصناعي الصيني قفز بنسبة 6.9% خلال الشهر الماضي بينما أشارت التوقعات إلى ارتفاع بنسبة 6.7%، وانخفض معدل البطالة اتساقا مع التوقعات إلى 5.3% من 5.4%.



على النقيض، ارتفع مؤشر مبيعات التجزئة في الصين بنسبة 4.3% خلال أكتوبر/تشرين الأول في حين أشارت التوقعات إلى ارتفاع بنسبة 5.1%.

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من ناحية أخرى، استقر مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 14:14 بتوقيت جرينتش عند 92.7 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.8 نقطة وأقل مستوى عند 92.4 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة للنحاس تسليم ديسمبر/كانون الأول بحلول الساعة 14:10 بتوقيت جرينتش بنسبة 2% إلى 3.24 دولار للرطل، وسجل أعلى سعر عند 3.26 دولار وأقل سعر عند 3.17 دولار.



وكان المعدن الصناعي قد قفز بنسبة 2.1% في جلسة لندن إلى 7121 دولار للطن بعد ملامسة مستوى 7179 دولارا للطن، وهو الأعلى منذ منتصف يونيو/حزيران عام 2018.