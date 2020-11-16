شكرا لقرائتكم خبر عن «مجموعة الإمارات»: الدائرة الأمنية بدأت رحلة التميز منذ 16 عاماً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

نالت الدائرة الأمنية في مجموعة الإمارات جائزة دبي للجودة- الفئة الذهبية، التي تعد أعلى تقدير للتميز، ما يعزز مكانتها كمؤسسة نموذجية تلبي وتفوق المعايير العالمية في أعمالها وأنظمتها، وممارساتها.

وتسلمت الدائرة الأمنية في مجموعة الإمارات جائزة دبي للجودة- الفئة الذهبية خلال الحفل السنوي السادس والعشرين لتوزيع جوائز التميز في الأعمال، الذي استضافته دائرة التنمية الاقتصادية بدبي تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله.

وخلص المقيّمون الخبراء إلى أن الدائرة الأمنية في مجموعة الإمارات واصلت تطورها، ما انعكس إيجاباً على نتائجها البارزة القابلة للقياس وريادتها السوقية في تعزيز مبادئ التميز في أوساط عملائها، ومورديها، وشركائها التجاريين.

وقال الدكتور عبدالله الهاشمي، رئيس أمن مجموعة الإمارات: «أقمنا مؤسستنا منذ اليوم الأول على أساس التحسين المستمر، وبدأنا رحلة التميز بإنشاء قسم الجودة والامتثال والتميز منذ 16 عاماً. ويأتي حصولنا على هذه الجائزة المرموقة تتويجاً لسنوات من العمل الجاد والتفاني من جانب موظفينا الذين يطيب لي أن أتقدم منهم بالتهنئة والتقدير على هذا الإنجاز. لقد حققنا نتائج ملموسة وقدمنا قيمة للأعمال التجارية في سعينا للتميز وفق نموذج جائزة دبي للجودة، وهذه هي المكافأة الحقيقية لنا».

وأضاف: «يشرفنا هذا التكريم بجائزة دبي للجودة. لن نكتفي بما حققناه، ولكننا سنواصل السعي لتحقيق إنجازات أخرى. الأمن جانب بالغ الأهمية في صناعة الطيران المدني، حيث يتيح للناقلات الجوية والمطارات وجميع الأطراف ذات العلاقة العمل بسلاسة وازدهار. هدفنا مواصلة ريادة السوق في مجالنا، وأن نخلق بيئة تعليمية متماسكة موجهة عبر جميع المستويات والجوانب المختلفة لمؤسستنا».

وتعمل الدائرة الأمنية في مجموعة الإمارات على نشر ثقافة التميز والتحسين من خلال الندوات والمؤتمرات والدورات التدريبية المنتظمة، ما يجسد فلسفتها بأن «الأمن هو مسؤولية الجميع». كما أنها تأخذ نهجاً منظماً ودقيقاً للنهوض بمبادراتها وإجراءاتها وأنظمتها وتعزيزها، لضمان بقائها في طليعة الابتكار، وقدرتها على تحقيق نمو متواصل.

وتمارس الدائرة الأمنية في مجموعة الإمارات أنشطة متنوعة، وتطور وتنفذ استراتيجيات وتدابير أمنية عبر شبكة طيران الإمارات. وتقدم خدمات شاملة لأمن الطيران عبر العالم، وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، كما تساهم في حماية عملاء وموظفي وأصول المجموعة من عمليات التخريب والاحتيال. وتطبق الدائرة، من خلال المراجعة المستمرة وتدريب القوى العاملة، بروتوكولات الصناعة وفق أعلى المعايير العالمية، ما يضمن بيئة آمنة لطيران الإمارات، والمشغلين الآخرين.