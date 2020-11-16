شكرا لقرائتكم خبر عن عناية وأمانة للتأمين توقعان مذكرة تفاهم لتقييم جدوى اندماج الشركتين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني عن قيامها بتوقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة أمانة للتأمين التعاوني، وذلك لتقييم جدوى اندماج الشركتين.

وأفادت عناية، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الإثنين، بأن الشركتان ستبدءان عملية التحقق والفحص للنواحي الفنية والمالية والقانونية والاكتوارية والدخول في مناقشات غير ملزمة فيما يتعلق بتفاصيل الأحكام والشروط لعملية الاندماج المقترحة.

واتفقت عناية وأمانة للتأمين على أنه في حال نجاح مشروع الاندماج سيتم اتمام الاندماج بطريق مبادلة الأسهم بحيث ستقوم شركة أمانة للتأمين التعاوني عند اكتمال الاندماج بإصدار أسهم جديدة لمساهمي شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني مقابل كافة الأسهم المصدرة في شركة عناية.

كما اتفقت الشركتان بشكل مبدأي على أن أساس التقييم سيكون باستخدام القيمة الدفترية لحقوق الملكية (Equity Book value)، بعد إجراء التعديلات التي سيتم الاتفاق عليها تبعا لنتائج الفحص وعملية التحقق.

هذا وسيتم احتساب نسبة التبادل (swap ratio) ما بين شركة أمانة للتأمين التعاوني ومساهمي شركة عناية باستخدام القيمة الدفترية المُعدلة للسهم لكل من الشركتين (Adjusted book value per share ) بحسب تاريخ يتفق عليه كلا الطرفين.

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وأفادت عناية، بأن العمل بمذكرة التفاهم ينتهي بتوقيع الشركتين على اتفاقية الاندماج أو بعد انقضاء 12شهر من تاريخ توقيع مذكرة التفاهم، أيهما أسبق، علماً بأن شركة عناية تنوي الاستمرار بممارسة أعمالها حسب المعتاد لحين الانتهاء من عملية الاندماج المقترحة.

وأعلنت الشركة، في بيان مُنفصل، اليوم الإثنين، عن تعيين المستشار المالي مجموعة BMG المالية لعملية الإندماج مع شركة أمانة للتأمين التعاوني.

وتجدر الإشارة إلى أن عناية وأمانة للتأمين دخلا في مناقشات مبدئية لدراسة احتمالية اندماج الشركتين، في أكتوبر الماضي.

ويُذكر أن عناية حققت صافي خسائر- قبل الزكاة- بلغ 10.1 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2020، مقابل خسائر بلغت 32.9 مليون ريال في الربع المُقابل من العام الماضي.

وأرجعت الشركة تراجع الخسائر إلى التحسن في صافي نتائج الاكتتاب بـ 19,418 ألف ريال سعودي، بزيادة قدرها 108%، بالإضافة إلى الانخفاض في مخصص الديون المشكوك في تحصيلها بـ5.989 مليون ريال سعودي، وهو ما يقدر بـ 135.8%.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 22.1 مليون ريال، مُقابل صافي خسائر بلغ 78.2 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.