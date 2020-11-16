شكرا لقرائتكم خبر عن أرامكو السعودية تبدأ طرح سندات دولية بالدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو السعودية" عن البدء في طرح سندات بموجب برنامجها للسندات الدولية متوسطة الأجل (Global Medium Term Note Programme).

وأفادت أرامكو، في بيان لموقع سوق "تداول"، اليوم الإثنين، بأن السندات سيتم إصدارها بالدولار الأمريكي وستكون ذات أولوية وغير مضمونة بأصول، على أن تُحدد قيمة الطرح بحسب ظروف السوق.

ونوهت أرامكو إلى أن الحد الأدنى للاكتتاب 200 ألف دولار أمريكي ومضاعفات لا يتعدّى كلٌّ منها ألف دولار أمريكي فيما يتجاوز ذلك، حسب ظروف السوق، علماً بأن مدة استحقاق الصك 3 و5 و10 و30 و/أو 50 سنة، بحسب ظروف السوق.

وبحسب البيان، يبدأ الطرح اليوم الإثنين الموافق 16 نوفمبر الجاري، وينتهي في يوم الأربعاء الموافق 18 نوفمبر الجاري.

وتستهدف أرامكو من الطرح استخدام العائدات الصافية من كل إصدار من السندات للأغراض العامة لشركة أرامكو السعودية أو لأيّ غرض آخر محدد في الشروط النهائية لسلسلة من السندات.

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وتجدر الإشارة إلى أن الجهة المسؤولة عن إدارة الإصدار هي سيتي، جولدمان ساكس إنترناشونال، إتش إس بي سي، جي بي مورجان، مورجان ستانلي، الأهلي المالية.

وأفادت أرامكو بأن طرح هذه السندات سيكون مقصوراً على المستثمرين المؤهلين في الدول التي سيتم فيها الطرح، وذلك وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها في تلك الدول.

وبحسب البيان، يخضع الطرح لموافقة الجهات الرسمية، كما ستطرح بموجب أحكام القاعدة 144-أ و(اللائحة إس) من قانون الأوراق المالية الصادر في الولايات المتحدة الأمريكية لعام 1933م، حسب تعديلاته.

هذا وستنطبق قواعد الاستقرار الخاصة بهيئة السلوك المالي البريطانية (FCA) ومؤسسة السوق المالية الدولية (ICMA) على الطرح.

وأشارت أرامكو إلى أنه سيتم تقديم طلب لقبول السندات في القائمة الرسمية لهيئة السلوك المالي البريطانية، وسوق الأوراق المالية بلندن.

وكشفت البيانات المالية للشركة، عن التراجع في الأرباح بنسبة 44.6% خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020 بالغا 44.2 مليار ريال مقابل أرباح بلغت 79.8 مليار ريال في الربع المُقابل من العام 2019.