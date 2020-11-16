شكرا لقرائتكم خبر عن "بوان" توقع اتفاقية توريد محطات توزيع كهربائي مع "السعودية للكهرباء" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة بوان عن قيام إحدى شركاتها التابعة بتوقيع اتفاقية توريد محطات توزيع كهربائي مع الشركة السعودية للكهرباء.

وأفادت بوان، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الإثنين، بأن قيمة التعاقد تبلغ 115 مليون ريال، علماً بأن مدة التعاقد تمتد حتى 31 مارس 2022.

وتتوقع الشركة بأن يكون للاتفاقية تأثير إيجابي على نتائجها المالية خلال العام 2021، والربع الأول من العام 2022.

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وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 29.6 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 3.3 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 60.2 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 21.3 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.

وأشارت الشركة إلى أنه تم توقيع العقد مع الشركة المتحدة لتقنية المحطات والقواطع الكهربائية وهي إحدى شركات بوان التابعة والمملوكة لها بنسبة 85.5%.

وبحسب البيان، تعتبر الاتفاقية اختيارية للشركة السعودية للكهرباء وملزمة للشركة المتحدة لتقنية المحطات والقواطع الكهربائية.