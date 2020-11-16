شكرا لقرائتكم خبر عن "الداو جونز" يرتفع 400 نقطة في بداية الجلسة عقب أنباء لقاح "موديرنا" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تعاملات اليوم الإثنين مدعومة بأنباء إيجابية أعلنتها شركة "موديرنا" بشأن لقاحها المضاد لفيروس كورونا.



وكشفت "موديرنا" الأمريكية للتكنولوجيا الحيوية والمستحضرات الطبية عن ان اللقاح الذي تطوره حاليا أظهرت فاعلية قوية تصل إلى 94.5% في الحماية من فيروس كورونا.

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من ناحية أخرى، أعلن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته "دونالد ترامب" على "تويتر" بأنه الفائز في الانتخابات الرئاسية، وذلك بعد ساعات أمس من اعترافه بفوز منافسه الديمقراطي "جو بايدن" لكن بالتزوير – على حد قوله.



وأظهرت بيانات صينية أن الإنتاج الصناعي قفز بنسبة 6.9% خلال الشهر الماضي بينما أشارت التوقعات إلى ارتفاع بنسبة 6.7%، وانخفض معدل البطالة اتساقا مع التوقعات إلى 5.3% من 5.4%.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع مؤشر "داو جونز" بحلول الساعة 14:37 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.3% (ما يعادل 400 نقطة) إلى 29883 نقطة، كما ارتفع "ناسداك" بنسبة 0.4% (ما يعادل 45 نقطة) إلى 11872 نقطة، في حين ارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 0.8% (ما يعادل 30 نقطة) إلى 3615 نقطة.