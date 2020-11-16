شكرا لقرائتكم خبر عن خام برنت يقفز بأكثر من 4% بعد النتائج المبهرة للقاح شركة "موديرنا" المضاد لفيروس كورونا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وسع أسعار الخام الدولي "نفط خام برنت" من ارتفاعه مع افتتاح السوق الأمريكية الاثنين ليقفز بأكثر من 4% ، بصدد تحقيق أول مكسب فى غضون الأربعة أيام الأخيرة ، بعد النتائج المبهرة للقاح شركة موديرنا المضاد لفيروس كورونا ، واستنادا على آمال الطلب على النفط فى أسيا ، عقب بيانات التكرير فى الصين و الناتج المحلي الإجمالي فى اليابان ، بالإضافة إلى الامتثال القياسي لتحالف "أوبك بلس" بتنفيذ حصص التخفيضات ضمن اتفاق خفض المعروض العالمي.

ارتفع خام برنت بأكثر من 4.2% إلى مستوي 44.50$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 42.70$ ، وسجل أدنى مستوي عند 42.70$.

عند تسوية الجمعة ، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.5% ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي ، مع استمرار عمليات التصحيح من أعلى مستوى فى شهرين عند 45.28$ للبرميل.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع المنصرم ،حققت أسعار النفط العالمية ارتفاعا بمتوسط 7.5% ، فى ثاني مكسب أسبوعي على التوالي ، بدعم الأخبار الإيجابية عن اللقاحات المرشحة بقوة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

أعلنت شركة موديرنا الأمريكية يوم الاثنين فى بيان صحفي ، أن لقاحها المضاد لفيروس كورونا المستجد أظهر فعالية أساسية بنسبة تتجاوز 94.5% خلال التجارب الأولية من المرحلة الثالثة والنهائية لاختبار اللقاح.

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فى الصين أظهرت بيانات ،أن المصافي الصينية عالجت أكبر كمية من الخام على الإطلاق فى تشرين الأول/أكتوبر الماضي على أساس يومي ، فى علامة إيجابية لمستويات السحب والطلب فى ثاني أكبر مستهلك للنفط فى العالم.

وفى اليابان ، سجل الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعا تجاوزا التوقعات خلال الربع الثالث من هذا العام ، موضحا أن ثالث أكبر اقتصاد مستهلك للنفط فى العالم يتعافي سريعا من الأضرار الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.

من ناحية أخرى ،تجتمع اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بمتابعة اتفاق خفض الإنتاج العالمي لتحالف "أوبك بلس" غدا الثلاثاء ، لمناقشة التطورات الجديدة بالسوق ، والهدف الأساسي مراجعة مدى امتثال الأعضاء بتنفيذ حصص التخفيضات.

وقالت مصادر مطلعة لوكالات الأنباء أن نسبة امتثال التحالف لاتفاق خفض المعروض العالمي بلغت 101% فى تشرين الأول/أكتوبر.

ومن المقرر أن يعقد التحالف العالمي اجتماعا رسميا على مستوي جميع الوزراء فى 30 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري و الأول من كانون الأول/ديسمبر المقبل ، وسط احتمالات قوية بتأجيل زيادة الإنتاج المقررة مع مطلع كانون الثاني/يناير القادم.

وينفذ التحالف حاليا المرحلة الثانية من اتفاق خفض المعروض، والتي تتضمن كبح إنتاج بنحو 7.7 مليون برميل يوميا حتى كانون الأول/ديسمبر القادم، على أن تبدأ المرحلة الثالثة التي تتضمن خفض إنتاج 5.7 مليون برميل مطلع كانون الثاني/يناير 2021 حتى نهاية نسيان/أبريل 2022.