بنك الكويت المركزي يخصص اصدار سندات وتورق ب240 مليون دينار

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلن بنك الكويت المركزي اليوم الاثنين تخصيص اصدار سندات وتورق بقيمة اجمالية بلغت 240 مليون دينار كويتي (نحو 792 مليون دولار امريكي). وقال البنك المركزي في بيان لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان اجل الإصدار يبلغ ستة أشهر بمعدل عائد 250ر1 في المئة. وكان (المركزي) أصدر في الثاني من الشهر الحالي (سندات وتورق) بنفس القيمة لأجل ثلاثة اشهر.

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