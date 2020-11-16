شكرا لقرائتكم خبر عن لقاح موديرنا يبث التفاؤل في وول ستريت.. الأسهم العالمية تواصل الصعود والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قفزت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية الاثنين بعد أن قالت شركة موديرنا Moderna إن بيانات التجارب الأولية أظهرت أن لقاح فيروس كورونا الخاص بها فعال بنسبة تزيد عن 94%. وقفز سهم الشركة الأمريكية 14% بعد الأنباء المتفائلة.

الإعلان الواعد يجعل شركة التكنولوجيا الحيوية التي تتخذ من ولاية ماساتشوستس مقراً لها ثاني شركة أدوية تقول إن لديها لقاحاً فعالاً، فقد دفعت نتائج التجارب المماثلة الأسبوع الماضي من فايزر وبيونتيك شهية المستثمرين إلى الارتفاع على أمل إعادة فتح الاقتصاد. وقالت الشركات في ذلك الوقت إن اللقاح لديها كان فعالاً بنسبة تزيد عن 90% في الوقاية من كوفيد-19.

وعلى أساس تصريحات موديرنا، أضافت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي 500 نقطة أو 1.7%. وكذلك، ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز بنسبة 1.1% بينما تراجعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 0.15%.

الأسواق الأوروبية

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في أوروبا، ارتفع مؤشر ستوكس 600 بنسبة 1.4%، مع إضافة البنوك 2.9% لقيادة المكاسب حيث دخلت جميع القطاعات والبورصات الرئيسية المنطقة الإيجابية.

ولا تزال نتيجة الانتخابات الأمريكية مصدر قلق رئيسي للمستثمرين. ويوم الأحد، أقر الرئيس دونالد ترامب علنًا لأول مرة بفوز الرئيس المنتخب جو بايدن في الانتخابات، لكنه سرعان ما كتب في تغريدات لاحقة أنه لن يتنازل.

وبعد الأنباء الإيجابية من موديرنا الأمريكية، ارتفعت المؤشرات الأوروبية بقوة، وصعد كاك الفرنسي 2.4%، وداكس الألماني 1.27%، فيما صعد فوتسي البريطاني 2.27%.

وتبقى جائحة الفيروس مصدر قلق رئيسي للأسواق. وتم تأكيد أكثر من 11 مليون إصابة في الولايات المتحدة، وفقًا لبيانات من جامعة جونز هوبكنز. وأظهرت بيانات من مشروع تتبع كوفيد-19 أيضًا أن أكثر من 68،500 شخص في الولايات المتحدة يدخلون المستشفى بسبب فيروس كورونا.

الأسهم الآسيوية

في غضون ذلك، انتعشت الأسواق في آسيا حيث وقع 15 اقتصادا في المنطقة صفقة شكلت أكبر تحالف تجاري في العالم. وارتفعت أسهم التكنولوجيا والسيارات.

ويهدف الاتفاق التجاري، الذي تم توقيعه الأحد، إلى خفض الرسوم الجمركية تدريجياً في العديد من المجالات، بحسب رويترز. وتعد الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة الآن أكبر كتلة تجارية في العالم، وهي صفقة تستثني الولايات المتحدة. إنها المرة الأولى التي تدخل فيها قوى شرق آسيا، الصين واليابان وكوريا الجنوبية في اتفاقية تجارية واحدة.

وفي طوكيو، لامست الأسهم اليابانية أعلى مستوى لها في 29 عاما، الاثنين بعد أن نما الاقتصاد للمرة الأولى في أربعة فصول وفي ظل تحقيق تقدم صوب لقاح لمرض كوفيد-19 مما واصل رفع الأسواق العالمية.

وأغلق المؤشر نيكي القياسي مرتفعا 2.05 بالمئة عند 25906.93 نقطة، أعلى إقفال له منذ يونيو حزيران 1991. وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.68 بالمئة مسجلا 1731.81 نقطة.

نما اقتصاد اليابان بمعدل سنوي أسرع من المتوقع بلغ 21.4 بالمئة بين يوليو تموز وسبتمبر أيلول، عقب انكماشه 28.8 بالمئة بين أبريل نيسان ويونيو حزيران.

تعززت المعنويات أيضا بعدما أظهرت بيانات صينية نمو إنتاج المصانع بثاني أكبر اقتصاد في العالم أسرع من المتوقع الشهر الماضي وتسارع مبيعات التجزئة، مع اشتداد زخم التعافي من الركود الذي أحدثه كوفيد-19.

وطغى التفاؤل حيال إبتكار لقاح على تنامي إصابات كوفيد-19 عالميا، بعد أنباء مشجعة من جونسون أند جونسون. فقد أطلق صانع الدواء الأمريكي مرحلة متقدمة من اختبارات لقاحه اليوم، وذلك عقب تطورات واعدة من فايزر ومودرنا.

لكن بعض المحللين ينصحون بتوخي الحذر في ظل إعادة فرض القيود بالولايات المتحدة وأوروبا لاحتواء زيادة في الإصابات الجديدة، وهو ما قد يؤجج التقلبات بالسوق.

وقال ماسايوكي كيتشيكاوا، كبير إستراتيجيي الاقتصاد الكلي لدى سوميتومو ميتسوي لإدارة الأصول، «قد يحدث تصحيح ما في الأجل القصير، لكن أنباء أن تطوير عدة لقاحات قد بلغ مراحل متقدمة تنبئ بأن التراجع سيكون محدودا.» تصدر المكاسب بين أكبر 30 سهما على توبكس هوندا موتور بصعوده 4.84 بالمئة ومجموعة ميتسوبيشي يوف.إف.جيه المالية بمكاسب 3.48 بالمئة، بينما تراجع سهم نينتندو 1.91% وتاكيدا للصناعات الدوائية 0.97%. (وكالات)

