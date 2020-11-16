شكرا لقرائتكم خبر عن «الإمارات دبي الوطني» الأفضل لخدمات الأفراد للعام الرابع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

حصد «بنك الإمارات دبي الوطني»، للعام الرابع على التوالي، لقب «أفضل بنك للخدمات المصرفية للأفراد» على مستوى منطقة الشرق الأوسط ودولة الإمارات العربية المتحدة، كما فازت «.Liv»، منصة الخدمات المصرفية الرقمية التابعة للبنك بجائزة «أفضل بنك رقمي في الشرق الأوسط» للعام الثالث على التوالي، خلال حفل توزيع جوائز «برنامج التميز الدولي في الخدمات المالية للأفراد لعام 2020» من ذا آسيان بانكر.

وكان «قسم الخدمات المصرفية للأفراد» في البنك قد سجل معدلات نمو قوية في الإيرادات خلال عام 2019، مستحوذاً بذلك على حصة واسعة في السوق عبر عدد من فئات وقطاعات المنتجات المخصصة للأفراد. وأطلق البنك عدداً من المنتجات المصرفية الجديدة مثل «بطاقة بنك الإمارات دبي الوطني اللولو 247» الائتمانية من ماستر كارد، إضافة إلى بطاقة «ماريوت بونفوي» الائتمانية المحدثة من بنك الإمارات دبي الوطني، وتحديث قائمة الخدمات والمنتجات التي يقدمها قسم الخدمات المصرفية المتميزة وقسم الخدمات المصرفية للأعمال. وتم أيضاً إطلاق حساب «إكسبو 2020 دبي» من بنك الإمارات دبي الوطني دعماً للعملاء من الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر الأسعار والمزايا التفضيلية. وعلاوة على ذلك، أطلق البنك منصة «معاً أفضل» التي تضم لجنة من العملاء مهمتها المساهمة في ابتكار واختبار الحلول الجديدة.

وبدورها، رسخت «.Liv»، منصة الخدمات المصرفية الرقمية التي تهدف لمواكبة احتياجات جيل الألفية، مكانتها باعتبارها البنك الرقمي الأسرع نمواً في دولة الإمارات العربية المتحدة لتضم حالياً أكثر من 400 ألف عميل. وقد بادرت المنصة إلى توسيع باقة منتجاتها وخدماتها لتشمل البطاقات الائتمانية الرقمية والقروض الشخصية. وخضعت الصفحة الرئيسية للمنصة لتحسينات إضافية تتيح للعملاء إجراء الحجوزات المتعلقة بالسفر والسينما والمطاعم والترفيه، كما احتفلت المنصة بدخول سوقها الثاني عقب إطلاق عملياتها في المملكة العربية السعودية.

قال مروان هادي، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قسم الخدمات المصرفية للأفراد في الإمارات لبنك الإمارات دبي الوطني: «نفخر بفوزنا بهاتين الجائزتين المرموقتين من (جوائز ذا آسيان بانكر)، في إنجاز يؤكد مكانتنا الوطنية والإقليمية الرائدة في قطاع الخدمات المصرفية للأفراد. وتأتي الجائزتان تأكيداً لفاعلية رؤيتنا التي تركز على العملاء أولاً، والتزامنا المتواصل تجاه الارتقاء بمعايير الابتكار في مجال الخدمات المصرفية الرقمية. وأغتنم هذه الفرصة لأعبر عن عميق امتناننا لجميع عملائنا على دعمهم المتواصل الذي يساعدنا على تحقيق هذه الإنجازات المتميزة».