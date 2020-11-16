شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات وبريطانيا تبحثان الشراكات الاستثمارية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بحث الدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي، وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، مع اللورد جيرالد إدجار جريمستون، وزير الاستثمار لدى وزارتي التجارة الدولية والأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية في المملكة المتحدة، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي وتنويع الشراكات الاستثمارية ضمن قطاعي السياحة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة بين كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، وبريطانيا.

وشهد الاجتماع الذي عقد عبر المنصات الافتراضية عرضاً لواقع وآفاق نمو قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في البلدين وخطط التنمية التي تتبناها الحكومتان الإماراتية والبريطانية لدعم وتطوير هذا القطاع الحيوي وسبل تنمية الشراكة في مختلف المجالات المرتبطة بالابتكار وريادة الأعمال.

واستعرض الوزيران آفاق العلاقات الاقتصادية الراسخة بين دولة الإمارات وبريطانيا بعدما وصل حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين إلى نحو 10 مليارات دولار خلال عام 2019. وناقش الجانبان الاتجاهات التي تؤثر في تدفقات الاستثمار والنمو الاقتصادي اليوم، وبحثا مجالات التعاون وتبادل الخبرات في استراتيجيات التعامل مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة وآثارها في القطاعات الحيوية مثل انتشار جائحة كوفيد-19 على نطاق عالمي، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (البريكست)، وسبل الاستفادة من الفرص الناجمة عن المشهد الاقتصادي الجديد. وشدد الوزيران على أهمية تطوير وتوسيع الشراكات في مجالات ريادة الأعمال والشركات الناشئة وتوظيف التكنولوجيا المتقدمة والتحول الرقمي، إلى جانب قطاعات السياحة والصناعة والتعليم.

أحمد بالهول الفلاسي: نسعى لفتح ممر للسفر الآمن بين البلدين Advertisements

وأكّد الدكتور أحمد بالهول الفلاسي حرص دولة الإمارات على تعزيز جهود التعاون لتنمية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في المجالات المتقدمة، وأبدى رغبة دولة الإمارات في الاطلاع على التجربة البريطانية الرائدة في تنمية الابتكار، وتبادل المعرفة في هذا الجانب، وشدد على أهمية العمل على تسهيل إجراءات النقل الجوي لتعزيز التبادل التجاري والسياحي بين البلدين.

وأضاف: «يعد القطاع السياحي أحد محركات التنمية الاقتصادية بدولة الإمارات، وأيضاً أحد الأطر المهمة للتعاون بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة، حيث استقبلت الدولة نحو 1.4 مليون زائر من بريطانيا في عام 2019، في حين مثّل مواطنو المملكة المتحدة نحو 7% من نزلاء الفنادق في دولة الإمارات خلال العام نفسه. وتعد السياحة اليوم من أكثر القطاعات تأثراً بجائحة كوفيد-19 عالمياً، بحكم طبيعتهان ونسعى للعمل بصورة مشتركة مع بريطانيا من أجل فتح ممر للسفر الآمن بين البلدين يتم من خلاله اعتماد إجراءات تضمن صحة وسلامة المسافرين وتوفير تجربة سفر وسياحة آمنة وممتعة لهم، بما يساهم في تسهيل وزيادة حركة السياحة بين البلدين».

اللورد جيرالد إدجار جريمستون يؤكد قوة العلاقات في مختلف المجالات الاقتصادية

بدوره، أكد اللورد جريمستون قوة العلاقات البريطانية الإماراتية في مختلف المجالات الاقتصادية. وأبدى اهتمام بلاده بالتعاون مع دولة الإمارات في مجال دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال صندوق نمو الأعمال البريطاني، وقال: «لقد ساهم الصندوق، باعتباره أحد الكيانات الرئيسية المستثمرة في الشركات الأصغر في بريطانيا بدعم أكثر من 300 شركة، وخلق نحو 11500 فرصة عمل، إضافة إلى ضخ أكثر من ملياري جنيه استرليني من الاستثمارات، واليوم، يعمل الصندوق على تكرار ذلك في كل من إيرلندا وكندا وأستراليا. ونحن نتطلع إلى التعاون والتنسيق في سبيل توسيع أعمال الصندوق لتشمل سوق الأعمال في دولة الإمارات التي تولي أهمية كبيرة لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والشركات الناشئة». (وام)