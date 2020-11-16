شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة جديد لاتحاد كتّاب وأدباء الإمارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - صدر عن وزارة تنمية المجتمع القرار الوزاري رقم (312) لسنة 2020 بشأن تعيين مجلس إدارة جديد مؤقت لاتحاد كتّاب وأدباء الإمارات يضم المجلس الجديد سلطان بن بخيت العميمي رئيساً، وعضوية كل من حارب خميس الظاهري، عائشة إبراهيم سلطان، نجيب عبد الله الشامسي، وصالحة عبيد غابش يعقوب.

ويتولى مجلس الإدارة المؤقت صلاحيات واختصاصات مجلس الإدارة المنتخب؛ وذلك لمدة (6) ستة أشهر قابلة للتجديد وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2008 في شأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام والنظام الأساسي للجمعية وسيقدم المجلس الجديد تقريراً دورياً إلى الوزارة حول سير عمل الاتحاد وما يتم اتخاذه من قرارات وإجراءات.

ومن جانبه توجه رئيس مجلس الإدارة سلطان العميمي بالشكر الكبير للقيادة الرشيدة في الإمارات العربية المتحدة على دعمها المستمر لاتحاد الكتّاب على كافة الصعد، كما توجه بالشكر لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، الرئيس الفخري لاتحاد الكتّاب، على دعمه اللامحدود الذي يقدمه للاتحاد منذ عقود طويلة، واهتمامه المستمر بشؤون الأدباء والكتّاب في الإمارات، كما شكر العميمي مجلس الإدارة السابق على ما قدمه وأنجزه خلال الفترة السابقة، وأكد أنه سيعمل وأعضاء مجلس الإدارة الجديد خلال الفترة القادمة على تعزيز دور اتحاد الكتّاب ومكانته الثقافية التي وصل إليها محلياً وعربياً، من خلال التواصل والتعاون مع أعضاء الجمعية العمومية وكافة الأدباء والكتّاب في الإمارت بما يحقق طموحات الاتحاد خلال الفترتين الراهنة والمستقبلية.



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