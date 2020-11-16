شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز تنمية المشروعات يطلق منصة الكوميسا "صوت 50 مليون امرأة افريقية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالتعاون مع الكوميسا إطلاق منصة الكوميسا "صوت 50 مليون امرأة أفريقية" في مصر بحضور وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات نيفين جامع، ورئيس المجلس القومى للمرأة الدكتور مايا مرسى، وسكرتير عام الكوميسا تشيليشى كابويبوى، يوم الأربعاء 18 نوفمبر.

وذكر جهاز تنمية المشروعات في بيان له، أن منصة "صوت 50 مليون امرأة أفريقية" تعد أول منصة الكترونية تهدف إلى الربط بين سيدات الأعمال في مختلف دول القارة، وإتاحة مختلف الخدمات التى تساعد على دعم مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة والتبادل التجاري بينهم.

وأضاف أن إطلاق المنصة يأتي في إطار توجهات الدولة لتعزيز التعاون مع الدول الأفريقية على كافة المحاور الأمر الذى يعزز من تحقيق التنمية المستدامة في القارة السمراء من خلال زيادة التبادل التجارى وتحقيق التكامل الاقتصادى وتنفيذ سياسات تمكين المرأة خاصة بين مجموعة السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا (الكوميسا).

وكشفت وزيرة التجارة والصناعة، نيفين جامع، في وقت سابق، عن إطلاق جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر منصة "50 مليون إمرأة أفريقية تتحدث" يوم 18 نوفمبر الجاري، بالتعاون مع تجمعات الكوميسا، وجماعة شرق أفريقيا والإيكواس، مشيرة إلى أن هذه المنصة ستسهم في توفير خدمات متميزة لسيدات الأعمال في دول القارة الأفريقية، وتفعيل دورهن داخل منظومة التنمية المستدامة بالاقتصاد الأفريقي.

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وجاء ذلك خلال لقاء عقدته الوزيرة يوم 8 نوفمبر 2020 عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع تشيليشي كابويبوي، سكرتير عام الكوميسا.

وأكدت الوزيرة، حرص مصر على الوفاء بكامل التزاماتها تجاه المنظمات والتجمعات الاقتصادية الأقليمية والدولية كافة، بهدف مساندتها في القيام بالأدوار المنوطة بها على أكمل وجه، مشيرة إلى دعم مصر للكوميسا في جهودها لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، على حركة التجارة البينية، وانتقال السلع والأفراد بين دول التجمع.

وحثت الوزيرة، سكرتارية الكوميسا للدول السبع، أعضاء التجمع، التي لم توقع بعد على اتفاق التجارة الحرة بين التجمعات الأفريقية الثلاث، لافتة إلى أن مصر كانت ضمن أوائل الدول الموقعة على الاتفاق والتصديق عليه من البرلمان.