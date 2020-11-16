شكرا لقرائتكم خبر عن نيفين جامع تبحث مع وزراء الاقتصاد وريادة الأعمال والتجارة الإماراتيين سبل التعاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن الدعم غير المسبوق من القيادة السياسية بمصر والامارات لمنظومة التعاون الاقتصادي المشترك ساهم فى نقل العلاقات الثنائية بين البلدين لمستوى الشراكة الاستراتيجية وبصفة خاصة في قطاعات التجارة والصناعة والاستثمار، مشيرة الى أهمية البناء على العلاقات المتميزة التى تربط البلدين وترجمتها لمشروعات تعاون ملموسة تصب في مصلحة الشعبين الشقيقين وتدعم الاقتصادين المصري والإماراتي علي حد سواء.

وجاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذى عقدته الوزيرة مع عدد من أعضاء الحكومة الامارتية تضمن عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد الاماراتي وأحمد بالهول الفلاسي وزير الدولة الإماراتي لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وثاني بن أحمد الزيودي وزير الدولة الاماراتي للتجارة الخارجية، حضر اللقاء شريف البديوي سفير جمهورية مصر العربية لدي الإمارات وأشرف الديب قنصل عام مصر بدبي والدكتور أحمد مغاورى رئيس جهاز التمثيل التجارى.

واستعرضت الوزيرة جهود الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية لاحتواء أزمة انتشار فيروس كورونا دون اللجوء للاغلاق الكامل، مشيرةً إلى نجاح الإجراءات المصرية في احتواء الأزمة من استمرار عجلة الإنتاج والتصدير لاسيما مع دولة الإمارات.

وقالت إن الحكومة المصرية بدأت منذ فترة وبتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى تبني سياسات الاقتصاد الرقمي والشمول المالي لا سيما لاحتواء وتمكين الصناعات الصغيرة والمتوسطة ودمجها في منظومة الاقتصاد الرسمي.

وقالت الوزيرة إن دولة الإمارات العربية المتحدة تمثل أكبر شريك إقتصادى لمصر بمنطقة الشرق الأوسط حيث يعد السوق الإماراتى أحد أكبر الأسواق المستقبلية للصادرات المصرية على المستويين الإقليمى والعالمى، كما تمثل الإمارات أكبر مستثمر أجنبى بالسوق المصرى حيث تسهم فى مشروعات يتجاوز رأسمالها 7 مليار دولار.

واستعرض الجانبان إمكانيات توسيع نطاق التعاون المشترك بين مصرف ابوظبي للتنمية وبين جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والاستفادة من التجربة المصرية لدعم الشركات الصغيرة من خلال اليات رأس مال المخاطر حيث استعرض الجانبان تجربة مصرف ابوظبي للتنمية التي تركز على البعد الاجتماعي من خلال آليات وقروض ميسرة لتمكين الشباب من تمويل اقامة المشروعات والتى يمكن أن تحقق نتائج متميزة لمصر خاصة وأن الاقتصاد المصري متنوع ويوجد به شريحة كبيرة من صغار المصنعين ورواد الأعمال في مجال التكنولوجيا والابتكار.

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وأشارت جامع إلى أهمية تعزيز التعاون المشترك فى مشروعات ريادة الأعمال لمشروعات الشباب في البلدين وإمكانية تشكيل لجنة مشتركة من الجانبين لبحث إقامة برنامج مصري إماراتي لريادة الأعمال وكذا التعاون في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومشروعات المرأة والشباب ودراسة إمكانية التخطيط لبرنامج "تآخي الصناع" بين الشركات في البلدين حيث يمكن أن يتم البدء بعدد محدود في المرحلة التجريبية للمشروع، لافتة إلى أهمية متابعة أعمال مجلس الأعمال المشترك وتقديم الدعم والتشجيع اللازم لإنجاح المجلس الجديد بحيث يكون له مردود فعلي على الشركات بين البلدين.

ولفتت إلى أهمية تشجيع دوائر الأعمال بالبلدين لإنشاء المزيد من المشروعات الاستثمارية المشتركة وبصفة خاصة بالسوق المصري وذلك لاستغلال الفرص الاستثمارية المتميزة المتاحة والاستفادة من حزم الحوافز الكبيرة التى أتاحتها الحكومة المصرية للمستثمرين بالإضافة إلى الإصلاحات الإجرائية والتشريعية التى نفذتها الدولة لتحسين مناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات فى عدد كبير من المجالات والتى ساهمت فى احتلال مصر مراكز متقدمة فى كافة تقارير مؤشرات الأعمال الصادرة عن المؤسسات الدولية وعلى رأسها البنك الدولى .

ووجهت جامع الدعوة للوزراء الإماراتيين لزيارة مصر، وكذا عقد فعاليات اللجنة التجارية المشتركة خلال الفترة القريبة المقبلة.

ومن جانبه أكد عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد الاماراتي أن مصر والإمارات ترتبطان بعلاقات اقتصادية وتجارية واستثمارية راسخة تستند الى تاريخ طويل من العلاقات الاخوية بين البلدين، مشيراً إلى أهمية إعادة النظر في منظومة سلاسل التوريد العالمية والبحث عن اليات إنتاج جديدة معتبرا أن الوضع الحالي خلال أزمة فيرس كورونا المستجد فرض على العالم التحول نحو الاقتصاد الرقمي وتبني سياسات الجيل الرابع الصناعية.