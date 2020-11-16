شكرا لقرائتكم خبر عن سلال الإيرانية تطرح مناقصتين لشراء علف شعير وعلف صويا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال متعاملون أوروبيون اليوم الاثنين إن شركة سلال الحكومية الإيرانية المستوردة للعلف الحيواني طرحت مناقصين عالميتين لشراء ما يصل إلى 60 ألف طن من علف الشعير والكمية ذاتها من علف الصويا.
ومن المقرر إغلاق المناقصتين يوم الأربعاء 18 نوفمبر.
وكان قد قال متعاملون أوروبيون، إن شركة سلال الحكومية الإيرانية المستوردة للعلف الحيواني طرحت مناقصين لشراء ما يصل إلى 60 ألف طن من علف الذرة والكمية ذاتها من علف الشعير وعلف الصويا.
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