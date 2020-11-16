شكرا لقرائتكم خبر عن رويترز: امتثال أوبك+ فى أكتوبر تراجع لـ96% عند حساب التخفيضات التعويضية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدر بأوبك+ لرويترز اليوم الاثنين، إن امتثال أوبك+ في أكتوبر تراجع إلى 96 بالمئة من 101 بالمئة عند حسابه مع الأخذ في الاعتبار تخفيضات للتعويض عن إنتاج زائد في الماضي من جانب بعض الدول الأعضاء.
وأوضح المصدر أن المجموعة لا يزال يتعين عليها تنفيذ تخفيضات نفط تعويضية تبلغ 2.35 مليون برميل مقابل 2.33 مليون قبل شهر.
وكانت قد بدأت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها اجتماعات اليوم الاثنين لبحث اتخاذ مزيد من الإجراءات لدعم سوق النفط في 2021، وذلك في وقت تضغط فيه الموجة الثانية من فيروس كورونا على الطلب والأسعار.
كان من المقرر أن ترفع أوبك وحلفاء بقيادة روسيا، في إطار ما يعرف بأوبك+، الإنتاج مليوني برميل يوميا في يناير في إطار تخفيف تدريجي لتخفيضات غير مسبوقة للإمدادات. وفي ظل نزول الأسعار، تبحث أوبك+ تأجيل الزيادة أو حتى تعميق الخفض.
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