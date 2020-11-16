شكرا لقرائتكم خبر عن رويترز: امتثال أوبك+ فى أكتوبر تراجع لـ96% عند حساب التخفيضات التعويضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدر بأوبك+ لرويترز اليوم الاثنين، إن امتثال أوبك+ في أكتوبر تراجع إلى 96 بالمئة من 101 بالمئة عند حسابه مع الأخذ في الاعتبار تخفيضات للتعويض عن إنتاج زائد في الماضي من جانب بعض الدول الأعضاء.

وأوضح المصدر أن المجموعة لا يزال يتعين عليها تنفيذ تخفيضات نفط تعويضية تبلغ 2.35 مليون برميل مقابل 2.33 مليون قبل شهر.

Advertisements وكانت قد بدأت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها اجتماعات اليوم الاثنين لبحث اتخاذ مزيد من الإجراءات لدعم سوق النفط في 2021، وذلك في وقت تضغط فيه الموجة الثانية من فيروس كورونا على الطلب والأسعار. وأضاف المصدر، أن توقعات ببلوغ إجمالي الإنتاج النفطي الروسي الزائد 531 ألف برميل والعراق 610 آلاف برميل.