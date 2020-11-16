شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 43.32 دولار لبرنت و40.76 دولار للخام الأمريكي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار النفط اليوم 43.32 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت تسليم يناير مرتفعة بمقدار 54 سنتا أو ما يوازي 1.3% وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 40.76 دولار للبرميل مرتفعا بمقدار 63 سنتا أو ما يوازي 1.6% .

وشهدت أسعار النفط اليوم ارتفاعا معوضة بعض خسائر الجلسة السابقة بدعم الآمال في أن تُبقي أوبك+ على قيود الإنتاج الحالية، مما طغى على بواعث القلق من تراجع الطلب على الوقود جراء تنامي الإصابات بفيروس كورونا وزيادة الإنتاج في ليبيا وفقا لرويترز حيث تدعمت الأسعار أيضا بفضل أرقام تُظهر انتعاش ثاني وثالث أكبر اقتصادين في العالم، الصين واليابان، وبيانات تفيد أن مصافي التكرير الصينية عالجات المزيد من الخام على أساس يومي في أكتوبر.

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