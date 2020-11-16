وزير المالية: الفاتورة الإلكترونية تهدف الحصول على حقوق الدولة وتوفير الخدمات للمواطن

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم الدكتور محمد معيط وزير المالية شركة ميكروسوفت المجهود الكبير الذي قدموه لانجاح الفاتورة الضريبية الإلكترونية والشركات التي ساهمت في إطلاق تلك المنظومة، مشيرا في المؤتمرالصحفي الذي عقد اليوم بمقر الوزارة إلى أن الهدف من تطبيق وإطلاق تلك المنظومة الحصول على حق الدولة، وتحقيق العباءة المالية للدولة لتوفير خدمات صحة جيدة خدمات تعليمية جيدة خدمات سكنية طيبة للمواطنين.
وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية أكد أن الفاتورة الإلكترونية، التى تنطلق مرحلتها الأولى غدًا الأحد، تُسهم فى إرساء دعائم التكامل بين المنظومة الضريبية، والمجتمع التجارى، على النحو الذى يُساعد فى التيسير على المتعاملين، وتحقيق العدالة الضريبية، وتحسين مناخ الاستثمار، لافتًا إلى أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية تحرصان على الاحتفاء بشركاء النجاح بمنظومة الفاتورة الإلكترونية الذين أسهموا فى نجاح هذه المنظومة خلال فترة الاختبارات الأولية، التى بدأت 30 يونيو الماضى، حيث سيتم تنظيم احتفالية كبرى هذا الشهر؛ لتكريم هذه الشركات.
وأضاف أن انطلاق المرحلة الأولى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية يأتى ضمن المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية، الذي يحظى بدعم قوي من القيادة السياسية، موضحًا أنه سيتم تطبيق المرحلة الأولى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية على 134 شركة اعتبارًا من غد الأحد، بينما تبدأ المرحلة الثانية منتصف فبراير المقبل وتشمل 350 شركة، وتنطلق المرحلة الثالثة منتصف مايو 2021، وتضم باقي المسجلين في مركز كبار الممولين.
كان وزير المالية قد أصدر قرارًا بإلزام المسجلين بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية تتضمن التوقيع الإلكتروني لمُصدرها، والكود الموحد الخاص بالسلعة أو الخدمة محل الفاتورة المعتمدة من مصلحة الضرائب.
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