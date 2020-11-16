شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع سعر اليورو اليوم الاثنين 16-11-2020.. ويسجل 18.45بالبنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع سعر اليورو الأوروبى اليوم الاثنين 16-11-2020 ، أمام الجنيه المصرى، فى بعض البنوك العاملة فى مصر، وذلك مقارنة بختام تعاملات الأحد، مسجلا بالبنك الأهلى المصرى 18.45 جنيه للشراء و18.62 جنيه للبيع، مقابل 18.40 جنيه للشراء و18.58 جنيه للبيع.

وانخفض الدولار وصعد اليورو والجنيه الإسترليني، عالميا، في مستهل تداولات الأسبوع وسط حالة من التفاؤل في أوساط المستثمرين بعد بيانات قوية من آسيا وآمال بالتوصل إلى لقاح ناجع للوقاية من كوفيد-19.

ورغم المخاوف من تجدد الإصابات العالمية بالفيروس، ظل المستثمرون متفائلين بلقاح سينقذ الاقتصاد العالمي، مما ساهم في صعود أسواق الأسهم في أنحاء العالم وتعافي العملات عالية المخاطر. وتشجع المستثمرون على المخاطرة في ضوء دلائل على أن بريطانيا والاتحاد الأوروبي قد يحرزان تقدما في المفاوضات الخاصة باتفاق تجاره بعد انسحاب لندن من الاتحاد.



وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالي: وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالي: سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

18.44 جنيه للشراء.

18.57 جنيه للبيع.



سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

18.45 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 18.40 جنيه.

18.62 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 18.58 جنيه.





سعر اليورو فى بنك مصر

18.45 جنيه للشراء.

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18.61 جنيه للبيع.



سعر اليورو فى بنك البركة سعر اليورو فى بنك البركة

18.46 جنيه للشراء.

18.670 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

18.44 جنيه للشراء.

18.62 جنيه للبيع.



سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

18.45 جنيه للشراء.

18.61 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

18.42 جنيه للشراء.

18.62 جنيه للبيع.