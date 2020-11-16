شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 16-11-2020 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ننشر أسعار الذهب السعودى اليوم الاثنين 16-11-2020، حيث بلغ سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية نحو 225.31 ريال سعودى.
قالت إنديفور للتعدين وتيرانجا للذهب اليوم الاثنين إن إنديفور التي تركز أنشطتها على غرب إفريقيا اتفقت على شراء تيرانجا في صفقة ستسدد قيمتها بأسهم الشركة وستفرز أحد أكبر عشرة منتجين للذهب، والذي سيسعى لإدراج أسهمه في بورصة لندن.
وجاء ذلك بعد أسبوع من إعلان الشركتين عن إجرائهما محادثات.
وسينتهي الأمر بتملك حملة أسهم إنديفور لحصة تبلغ 66 % في الكيان المندمج، في حين سيحصل المساهمون في تيرانجا على النسبة الباقية.
وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى:
سعر الذهب عيار 24
بنحو 225.31 ريال بما يعادل 60.08$
سعر الذهب عيار 22
بنحو 206.54 ريال بما يعادل 55.07$
بنحو 197.15 ريال بما يعادل 52.57$
سعر الذهب عيار 18
بنحو 168.99 ريال بما يعادل 45.06$
سعر الذهب عيار 14
بنحو 131.43 ريال بما يعادل 35.05$
سعر الذهب عيار 12
بنحو 112.66ريال بما يعادل 30.04$
سعر أوقية الذهب
بنحو 7,007 ريال بما يعادل 1,868$
سعر جنيه الذهب
بنحو 1,577 ريال بما يعادل 420.55$
سعر كيلو الذهب
بنحو 225,311 ريال بما يعادل 60,077$
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