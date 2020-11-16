أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 16-11-2020

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ننشر أسعار الذهب السعودى اليوم الاثنين 16-11-2020، حيث بلغ سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية نحو 225.31 ريال سعودى.

قالت إنديفور للتعدين وتيرانجا للذهب اليوم الاثنين إن إنديفور التي تركز أنشطتها على غرب إفريقيا اتفقت على شراء تيرانجا في صفقة ستسدد قيمتها بأسهم الشركة وستفرز أحد أكبر عشرة منتجين للذهب، والذي سيسعى لإدراج أسهمه في بورصة لندن.

وجاء ذلك بعد أسبوع من إعلان الشركتين عن إجرائهما محادثات.

وسينتهي الأمر بتملك حملة أسهم إنديفور لحصة تبلغ 66 % في الكيان المندمج، في حين سيحصل المساهمون في تيرانجا على النسبة الباقية.

وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى:

سعر الذهب عيار 24