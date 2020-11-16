شكرا لقرائتكم خبر عن استبعاد النساجون من مؤشر مؤرجان ستانلي للشركات الصغيرة للبورصة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال بنك الاستثمار بلتون، إن مؤشر مورجان ستانلي، خلال المراجعة نصف سنوية لشهر نوفمبر 2020، لم يستبعد أي سهم من المؤشر القياسي بمصر، فيما تم استبعاد شركة النساجون الشرقيون للسجاد من المؤشر للشركات ذات رأس المال الصغير (بوزن حالي 4.4%)، وبالنسبة للسوق المغربي، سيشهد مؤشر الشركات ذات رأس المال الصغير، إضافة شركة مشروبات المغرب (بوزن متوقع 10.2%) وشركة اوطوهول (بوزن متوقع 6.6%)، وسبق أن توقع بلتون، استبعاد شركة طوطال المغرب من المؤشر القياسي وإدراجه في المؤشر للشركات ذات رأس المال الصغير، أما السوق التونسي، فلن يشهد المؤشر القياسي أو المؤشر للشركات ذات رأس المال الصغير أي تغيير.

أما دول الخليج، قال بلتون، إن المؤشر القياسي للسوق السعودي، سيشهد إدراج مجموعة سليمان الحبيب (بوزن متوقع 2.4%)، كما سيشهد المؤشر للشركات ذات رأس المال الصغير إضافة شركة اللجين السعودية (بوزن متوقع 1.7%)، الشركة السعودية للخدمات (بوزن متوقع 1.5%)، شركة أملاك العالمية للتمويل العقاري (بوزن متوقع 1.2%)، شركة حلواني إخوان (بوزن متوقع 1.2%)، الشركة السعودية للأسماك (بوزن متوقع 1.1%)، وسبق أن توقع إضافة شركة السعودية للخدمات إلى المؤشر للشركات ذات رأس المال الصغير وترقية شركتي مواساة وأسمنت المنطقة الجنوبية للمؤشر القياسي وتخفيض شركة الخطوط السعودية للتموين إلى المؤشر للشركات ذات رأس المال الصغير.

في الكويت، سيشهد المؤشر القياسي حذف بنك برقان (بوزن حالي 1.4%)، سيشهد المؤشر للشركات ذات رأس المال الصغير إضافة شركة شمال الزور الأولى للطاقة و المياه (بوزن متوقع 9.4%)، وشركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية (بوزن متوقع 8.9%)، البنك الأهلي الكويتي (بوزن متوقع 6.9%)، وشركة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية (بوزن متوقع 5.0%)، وسيشهد المؤشر للشركات ذات رأس المال الصغير حذف شركة ميزان القابضة (بوزن حالي 4.0%) وشركة ألافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات (بوزن حالي 3.3%) وكان يتوقع إدراج بنك برقان للمؤشر للشركات ذات رأس المال الصغير وحذف شركتي ألافكو وميزان القابضة من المؤشر الشركات ذات رأس المال الصغير.

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في الإمارات، سيشهد المؤشر القياسي إدراج مصرف أبوظبي الإسلامي (بوزن متوقع 4.6%). سيشهد المؤشر للشركات ذات رأس المال الصغير إدراج شركة أرامكس (بوزن متوقع 17.5%) وحذف شركة ديار (بوزن حالي 2.8%)، وشركة دي إكس بي إنترتينمنتس (بوزن حالي 2.3%). كنا نتوقع ادراج الشركة العالمية القابضة في المؤشر القياسي.

في عمان، سيشهد المؤشر القياسي حذف بنك ظفار (بوزن حالي 8.2%) وإدراجه في المؤشر للشركات ذات رأس المال الصغير (بوزن متوقع 8.6%)، وفقاً لتوقعاتنا.

في البحرين، سيشهد المؤشر للشركات ذات رأس المال الصغير حذف مجموعة جي أف اتش المالية – الطرح الاماراتي (بوزن حالي 36.0%) وإضافة مجموعة جي أف اتش المالية – الطرح البحريني (بوزن متوقع 26.8%) وشركة إيه بي إم تيرمينالز البحرين (بوزن متوقع 24.1%). كنا نتوقع ألا يشهد السوق البحريني أية تغييرات في المؤشري القياسي وللشركات ذات رأس المال الصغير.

وفي دول الشام فإن الأردن، فلسطين ولبنان لن تشهد أية تغييرات، وفقاً لتوقعات بنك الاستثمار بلتون.