شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تبيع أذون خزانة دولارية بـ 1.585 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال البنك المركزي المصري اليوم الاثنين، إن مصر باعت أذون خزانة مقومة بالدولار لأجل عام بقيمة 1.585 مليار دولار عند متوسط عائد 3.394%. Advertisements تحل الأذون محل أدوات مماثلة بقيمة 1.56 مليار دولار مستحقة في 17 نوفمبر. كان وزير المالية، محمد معيط قال الأسبوع الماضي إن استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية تبلغ 21 مليار دولار.

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